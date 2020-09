Pmi manifatturiero, indice italiano cresce (53,1) e supera la Germania (52,2)

Pmi manifatturiero, Italia: indice Markit sale a 53,1 agosto

Cresce per il quarto mese consecutivo l'attività della manifattura italiana, che avanza al ritmo più veloce da più di due anni. A evidenziarlo l'indice Pmi manifatturiero di Ihs Markit, che ad agosto è salito a 53,1 punti dai 51,9 di luglio, sopra la soglia dei 50 punti che separa espansione e contrazione.

Pmi manifatturiero, Spagna: indice Markit cala a 49,9 agosto

Si contrae l'attività della manifattura spagnola ad agosto dopo un rimbalzo il mese precedente. L'indice Pmi manifatturiero di Ihs Markit è sceso a 49,9 punti il mese scorso rispetto ai 53,5 di luglio, quando si era riportato sopra quota 50 punti per la prima volta da quando l'economia spagnola è stata colpita dalla crisi legata alla pandemia da Coronavirus. "Il recupero del settore manifatturiero spagnolo ha preso una pausa in agosto, senza riuscire a continuare il ritorno alla crescita visto in giugno. La principale causa è stata una mancata crescita nei nuovi ordini, con preoccupazioni per una domanda esitante", ha commentato Andrew Harker di Ihs Markit. "I dati più recenti mostrano che ogni ripresa economica è legata al successo nel combattere il Coronavirus", ha aggiunto.

Pmi manifatturiero, Germania: indice Markit sale a 52,2 agosto

Continua il recupero della manifattura tedesca ad agosto, che accelera al ritmo più alto da febbraio 2018. A certificarlo sempre l'indice Pmi manifatturiero di Ihs Markit, che è salito dai 51 punti di luglio ai 52,2 di agosto, leggermente sotto le stime, che lo prevedevano a 53 punti. "I numeri incoraggianti mascherano problemi in alcuni settori, specialmente nella produzione di macchinari ed equipaggiamenti, colpita da una mancanza di appetito per gli investimenti", ha sottolineato l'economista di Ihs Markit Phil Smith.