Pmi manifatturiero, Italia oltre le attese: l'indice sale a quota 61,1 punti

Pmi manifatturiero, l'Italia batte le attese: a ottobre l'indice da 59,7 passa a 61,1 punti

L'Italia corre e batte le attese degli analisti: il settore manifatturiero nel mese di ottobre migliora e raggiunge un tasso quasi record. L’Indice destagionalizzato Pmi stilato da Ihs Markit del settore manifatturiero italiano, che con una sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero, il mese scorso è aumentato a 61,1 punti dai 59,7 di settembre, segnalando il sedicesimo mese consecutivo di miglioramento dello stato di salute del settore. L’ultimo valore è stato inoltre il maggiore da giugno e il terzo più alto mai registrato. Gli analisti si aspettavano un dato a 59,7 punti.

"A ottobre il settore manifatturiero italiano ha registrato un’atra prestazione strepitosa, infatti un miglioramento quasi record delle condizioni apre l’ultimo trimestre dell’anno, con nuove crescite della produzione e dei nuovi ordini", ha commentato Lewis Cooper, Economist di Ihs Markit, analizzando gli ultimi dati dell'indagine. Le ulteriori crescite della produzione e dei nuovi ordini sono state fondamentali per la forte crescita di ottobre, spiega il report di Ihs Markit.



I nuovi ordini sono cresciuti al tasso più veloce in quattro mesi, con una forte domanda da parte dei clienti sia nazionali che esteri. Questi ultimi sono certamente aumentati notevolmente e al tasso più rapido da maggio. Di conseguenza la produzione è cresciuta di nuovo ad un tasso elevato, estendendo l’attuale sequenza di espansione iniziata a giugno del 2020.



Le aziende campione hanno collegato l’ultimo aumento alle forti vendite attualmente in corso, in parte dovute all’allentamento delle misure anti Covid-19 dei mesi precedenti. Il tasso di espansione è rallentato leggermente da settembre, ed è stato influenzato dalle interruzioni sulla fornitura e dalla carenza di materiale.



I dati di ottobre hanno anche evidenziato un nuovo allungamento dei tempi medi di consegna dei fornitori, riportando i ritardi più severi mai registrati prima. Secondo le aziende campione, i problemi sulle forniture sono stati causati dalla carenza di materiale e da questioni logistiche. Ad ottobre, questi vincoli hanno continuato ad influenzare le pressioni inflazionistiche. Il carico medio dei costi è aumentato ulteriormente e al terzo tasso di inflazione più rapido della storia dell’indagine.

Le imprese campione hanno citato come motivo di inflazione di ottobre la carenza di materiale, il costo maggiore dei trasporti e il prezzo più alto dei beni. In risposta a ciò, le imprese campione hanno aumentato ad ottobre i loro prezzi di vendita per il dodicesimo mese consecutivo ad un tasso rapido e tra i più veloci della storia dell’indagine.



Allo stesso tempo s'intensificano sempre di più ad ottobre le pressioni sulla capacità, e le aziende attribuiscono tale peggioramento alla carenza di materiale, alle forti vendite e alla mancanza di disponibilità di personale. Il tasso di lavoro inevaso è stato il più veloce della serie storica.