Pnrr, altro che obiettivi completati: per la scadenza di giugno siamo al 28%

Pnrr, l'Italia non riesce a spendere quei soldi. E ora non si può più temporeggiare

Non ci sono buone notizie per l'Italia in merito ai fondi europei. Sul Pnrr siamo parecchio indietro rispetto alla scadenza di fine giugno. I numeri smentiscono l'ottimismo di ieri del ministro Fitto che si era detto "fiducioso", spiegando che "il quadro è molto positivo dal punto di vista dell’attuazione". In realtà - riporta Il Sole 24 Ore - è lenta la marcia di avvicinamento al traguardo dei 39 obiettivi Pnrr da raggiungere entro giugno, a cui è collegata la sesta rata da 9,2 miliardi. Secondo l’analisi condotta dall’OReP, l’Osservatorio Recovery Plan di Fondazione Promo Pa e Università di Tor Vergata, è stato raggiunto finora il 28% dei target: si tratta soprattutto di riforme, tra cui quella della coesione appena approvata per decreto legge dal Governo e l’adozione del decreto legislativo di attuazione della legge quadro sulla disabilità.

Qualche indicazione utile in questo senso - prosegue Il Sole - arriva dal censimento pubblicato da Italia Domani su 759.151 interventi (identificati dal Codice unico di progetto) in corso collegati al Pnrr: il 44,7% è in esecuzione, il 16,3% è alla stipula del contratto e il 15,6% è all’aggiudicazione. Da quest’anno, però, l’attesa assume connotati differenti. Perché sempre di più, semestre dopo semestre, la partita dipenderà dalla capacità di spendere effettivamente i fondi europei, alzando velocemente la soglia dei 42,9 miliardi che risultavano ufficialmente spesi a dicembre, valore considerato sottostimato dallo stesso Governo ma decisamente più basso dei 61,4 miliardi ipotizzati per lo stesso periodo dalla NaDef 2022.