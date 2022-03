Pnrr, Bonomi: "Il piano va riscritto. Allungare i tempi della transizione"

Energia, Bonomi: nuovo incontro con Draghi, aspettiamo conferma

Il Pnrr "va riscritto" nelle condizioni attuali "bisogna essere realisti" e "allungare i tempi" della transizione. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato a Mezz'Ora in più su Rai3. "Abbiamo bisogno di una strategia di indipendenza che è fondamentale per noi e per l'Unione europea. Dobbiamo cambiare gli investimenti del Pnrr nell'energia, nella difesa e nella ricerca. Il Pnrr deve essere modificato va riscritto ed allungato nella sua estensione temporale" ha detto. "La transizione green può essere realizzata se accompagnata con investimenti molto forti che oggi non ci sono. Quindi o si va avanti così e si mettono in conto i costi sociali oppure bisogna essere realisti, allungare i tempi ed accompagnare la trasnizione".

Governo, Bonomi: battaglie dei partiti ostacolano le riforme - "Avevamo auspicato che i partiti non iniziassero una campagna elettorale e purtroppo abbiamo questo. Il Governo, che dovrebbe avere il supporto di tutti per fare scelte determinanti per il futuro del Paese, si trova ad avere a che fare con battaglie politiche e bandierine che vanno contro il riformismo competitivo di cui questo paese ha bisogno". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato a Mezz'Ora in più su Rai3.

Energia, Bonomi: nuovo incontro con Draghi, aspettiamo conferma - Verso un nuovo incontro tra Confindustria ed il presidente del Consiglio Mario Draghi sul tema del caro energia. Lo ha anticipato il presidente degli industriali Carlo Bonomi, intervistato a Mezz'Ora in più su Rai3. "Stiamo aspettando la conferma ovviamente l'agenda del Premier soprattutto in questa fase è abbastanza complessa, ci sentiamo costantemenete al telefono" ha detto.

