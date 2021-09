Polestar, la Tesla europea si quota al Nasdaq: Ipo da 20 miliardi di dollari

Polestar pronta a sbarcare al Nasdaq: attesa Ipo da 20 miliardi di dollari

Rinominata come l'anti Tesla, la società svedese produttrice di auto elettriche Polestar è prontare a sbarcare a Wall Street. Il marchio, di proprietà di Volvo e della cinese Geely, che detiene come azionista la star del cinema Leonardo Di Caprio, ha annunciato la quotazione al Nasdaq con una valutazione da 20 miliardi di dollari. I fondi raccolti, spiega Polestar, saranno usati per consentire "un significativo investimento nell'espansione dei suoi prodotti, operazione per creare un'azienda leader nel mercato globale dei veicoli elettrici premium in rapida crescita".

Il marchio svedese, da quanto è stato istituito, nel 2017, ha prodotto solo due modelli. La quotazione lo porterebbe appena dietro il gigante Nissan e davanti alle case automobilistiche Renault e Subaru. La quotazione della società svedese sarà effettuata unendo Polestar con una società di acquisizioni di scopo speciale (Spac), Gores Guggenheim, costituita dalle società di investimento statunitensi The Gores Group e Guggenheim Capital. L'accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022. La nuova società si chiamerà Polestar Automotive Holding UK Limited.

Fondata da Volvo e Geely quattro anni fa, Polestar ha venduto appena 10.000 veicoli nel 2020, ma mira a espandersi rapidamente e punta a vendere 290.000 unità l'anno entro il 2025. Attualmente, la casa automobilistica vende il modello Polestar 2 e prevede di lanciare il Polestar 3 il prossimo anno. Inoltre Polestar prevede di essere presente in 30 paesi entro il 2023. La valutazione di 20 miliardi di dollari equivale a tre volte le entrate previste nel 2023 e 1,5 volte le vendite previste nel 2024, ha affermato la società.