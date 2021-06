Ponte Morandi, l'ad Castellucci sapeva dal 2010. "Ma non fece nulla". Verbali

Il crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, era evitabile. Lo certifica un summit segreto del gruppo Autostrade del 2010. Gli inquirenti, controllando migliaia di file contenuti in diversi computer sequestrati, hanno trovato un documento ufficiale che incastrerebbe l'ad Giovanni Castellucci. "Il 10 novembre 2010 - si legge sulla Stampa - alle 15.30, scrivono i militari ai pm, nella sede di Autostrade per l’Italia in Roma, via Alberto Bergamini 50… si teneva la convocazione del “Comitato completamento lavori”, per discutere l’ordine del giorno sul punto “Informativa sul viadotto Polcevera”». «Su invito dell’amministratore delegato Giovanni Castellucci», prende la parola Gennarino Tozzi, ingegnere. Tozzi conosce bene il ponte.

Spiega - prosegue la Stampa - che nel 1993, su uno dei piloni principali, sono stati inseriti cavi esterni ai tiranti poiché quelli interni, annegati nel calcestruzzo e quindi invisibili da fuori, erano corrosi. E dichiara: «In base ad attività di ispezione… lo stato di conservazione evidenzia problemi strutturali". A parere degli inquirenti Castellucci aveva insomma tutto chiarissimo, sapeva già nel 2010 che la tenuta del Morandi era a rischio al punto da dichiarare che la via da prediligere per scongiurare progressioni nefaste era il restyling proprio dei tiranti. Ma non si fece nulla fino al crollo.