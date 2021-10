Ponte Morandi, firmato l'accordo Aspi-Mims: 13,6 mld di investimenti su rete

Ponte Morandi Genova, accordo Aspi-Mims: stanziati 13,6 miliardi per la rete, 3,4 mld per la collettività

Autostrade per l'Italia e il ministero delle Infrastrutture hanno firmato un accordo che impegna la concessionaria ad attuare un programma di investimenti sull'intera rete autostradale gestita pari a 13,6 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per manutenzioni straordinarie da effettuare entro il 2024.

La conferma arriva direttamente dal ministero delle Infrastrutture che in una nota spiega che l'accordo definisce la procedura avviata nell'agosto 2018, dopo il crollo del ponte Morandi, nei confronti della concessionaria per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale. Nella prima udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale instaurato presso il tribunale di Genova per il crollo del Ponte, la presidenza del Consiglio e il Mims si sono costituiti parte civile nei confronti degli imputati.

Infine, viene specificato che l'accordo "recepisce integralmente le condizioni definite in occasione del Consiglio dei ministri del 14 luglio del 2020, durante il Governo 'Conte 2'", inclusi gli impegni a vendere l'intera partecipazione detenuta dalla famiglia Benetton in Aspi e a eseguire "misure per la collettività per un importo di 3,4 miliardi di euro interamente a carico della societa'": risorse aggiuntive rispetto ai 16,3 miliardi di investimenti.