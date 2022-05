PopBari, Cesare verso la presidenza. Vicino al Pd di Letta e... Ecco chi è

Un professionista, cresciuto vicino al segretario del pd Enrico Letta



Verso una soluzione interna al gruppo Mcc per la presidenza della Popolare di Bari, il cui posto è vacante da fine aprile per le improvvise dimissioni di Gianni De Gennaro. In pole position, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, c'è Massimiliano Cesare, numero uno della banca pubblica controllata dal Tesoro (tramite Invitalia), di cui è ad Bernardo Mattarella.

La nomina prevista nel cda della Popolare di Bari di lunedì 23. Cesare è un avvocato nato a Napoli, 55 anni fa, da aprile 2015 al vertice Mcc, confermato altre due volte. E' anche presidente del fondo infrastrutturale F2i.

E' un professionista, cresciuto vicino al segretario del pd Enrico Letta, bene inserito nel mondo politico-economico romano. Alla fine della scrematura di alcune ipotesi, anche pugliesi, la scelta sarebbe ricaduta su di lui per consentire una presa diretta dell'azionista sulla controllata in vista degli sviluppi futuri. Di recente il ministro Daniele Franco ha spiegato: «E' assolutamente importante che Bari prosegua la sua azione di contenimento dei costi e recupero della capacità di effettuare impieghi su scala più ampia, poi si può decidere di venderla o creare un polo al sud».

Leggi anche:

Governo: crisi a giugno e voto dopo l'estate. Piano e reazioni - Esclusivo

Renzi, Sala, Martina, Cantone e Bruti Liberati: il retroscena su Expo 2015

Vaiolo delle scimmie, primo caso a Roma. In osservazione altre due persone

Asilo L'Aquila, mamma indagata. La maestra: “Ho visto i bimbi sotto le ruote"

Affonda un rimorchiatore al largo di Bari, paura in Puglia: cinque i morti

Perchè il Milan merita di vincere lo scudetto: il modello Elliott trionfa

Mentana-Fabbri, parte la risata contagiosa: siparietto su La 7. VIDEO

SIMEST supporta la competitività delle esportazioni italiane

Terna, presentato oggi il premio fotografico "Driving Energy 2022"

Campari e Galleria Campari, prima esibizione fisica di The Spiritheque