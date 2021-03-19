Poste entra nel mercato Luce&Gas 1,6 miliardi di profitti al 2024. Il piano

Poste entra nel mercato retail luce e gas e punta a 1,5 milioni di clienti al 2025. E’ la principale novità del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, un piano che prevede che l’offerta energetica partirà dal 2022, con 200.000 clienti stimati, da business plan, e salirà a 700.000 nel 2023 e 1,1 milioni nel 2024. Il breakeven è previsto nel 2024 e un margine operativo positivo già nel 2025, anche se non quantificato.

“Essendo il mercato dell’energia un mercato all’ingrosso, dove puo’ essere comprata in modo agile, ed essendo noi la prima azienda italiana per consumi, abbiamo deciso di fare da soli. Dobbiamo semplicemente costruirci le capabilities tecniche”, ha precisato l’amministratoe delegato Matteo Del Fante, spiegando che, a differenza di altri business, si è preferito non acquisire una startup per “questioni di sistema”.

Per l’approvvigionamento, invece, “abbiamo parlato con tutti i grandi operatori, sia luce che gas”, ha aggiunto. “Se nella liberalizzazione del mercato c’e’ anche un operatore italiano, anziche’ lasciare soggetti non italiani, pensiamo sia una cosa buona per il sistema”, ha fatto presente il manager, secondo il quale “ci sono tutti gli ingredienti” per un successo anche nel nuovo business. Tanto che alla fine del piano quadriennale presentato oggi, Poste I. punta a essere “tra i primi cinque operatori sul mercato” in Italia.

Poste Italiane ha presentato il nuovo piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che prosegue nel percorso di crescita sostenibile e profittevole. La società guidata da Del Fante prevede di raggiungere un utile netto pari a 1,6 miliardi nel 2024, con una crescita del 33% rispetto al 2020. Il gruppo, spiega una nota, intende anche adottare una “politica dei dividendi chiara e competitiva” con una cedola per azione in crescita del 35% nell’arco di piano.

Sul fronte dei ricavi il tasso composto di crescita annuale su cui si basano le nuove linee strategiche adottate dal gruppo Poste Italiane è del 3% fra il 2019 e il 2024. La politica dei dividendi, basata su una consistente generazione di cassa, prevede invece un aumento del 14% nel 2021 e una successiva crescita del 6% ogni anno nell’arco di piano.

“Con il nuovo piano ‘2024 Sustain & Innovate, siamo in grado di costruire e crescere sulle solide basi gettate dal Piano Deliver22, con obiettivi raggiungibili in tutte e quattro le nostre divisioni di business”, ha dichiarato Del Fante. “Il nuovo piano si confermerà il più prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese”, ha aggiunto. “Sarà la prima volta che i pacchi avranno una incidenza sui ricavi più elevata rispetto alla corrispondenza, mentre diverremo un player logistico a 360 gradi con un business sostenibile”, ha affermato il Ceo, sottolineando quanto la trasformazione del segmento ‘corrispondenza e pacchi’ sia “in piena implementazione”.

“La nostra strategia di creare un’architettura basata su cloud ha portato Poste Italiane a essere il più grande utilizzatore di servizi cloud in Italia. Siamo orgogliosi del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino già consegnate, a sostegno dell’Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud”, ha concluso Del Fante. Infine, sulla scia di implementare un business “sostenibile”, la società a sapere che “il gruppo sarà un attore attento ai temi ambientali, con l’obiettivo di diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030”.