Prestito Fca, Sace: "Operazione conforme, verranno usati in Italia"

"Possiamo dire che dall'esame dell'operazione, emerge una piena conformità della struttura dell'operazione ai termini del decreto. Il finanziamento che come è noto vale circa 6,3 mld è rivolto al perimetro italiano nel gruppo Fca". Lo ha detto Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace durante l'audizione in Commissione Industria del Senato rispondendo ad alcune domande dei senatori sottolineando che "avrà una destinazione specifica molto ben qualificata a copertura dei costi del personale degli stabilimenti in Italia, il pagamento di fornitori della filiera italiana, fornitori anche strategici degli stabilimenti italiani, e investimenti destinati a centri e laboratori di ricerca e sviluppo in Italia".

Latini ha sottolineato poi che "queste tre destinazione vengono monitorate con un sistema strutturato della banca erogatrice Intesa Sanpaolo su specifici conti correnti dedicati". La destinazione di questi fondi, "in coerenza con gli scopi dichiarati è strettamente legata al finanziamento e al sostegno dell'automotive in italia che è estremamente rilevante", ha aggiutno.