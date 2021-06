Prima casa agli under 36 senza tasse: i sette nodi nascosti dietro la norma

Niente più tasse sulla prima casa acquistata dai giovani e sul relativo mutuo: è questa la novità contenuta nel decreto Sostegni bis per contribuire a sostenere le nuove generazioni e la ripresa della compravendita immobiliare. Un’iniziativa- apparentemente- più che positiva, sostenuta da valide intenzioni. Ma- come sottolinea un’analisi condotta dal Sole 24 Ore- il testo della norma “fa acqua da molte parti, per errori e irrazionalità e spesso ottiene effetti probabilmente imprevisti quanto un po’ paradossali, con non poche conseguenze”.

Partiamo dalla struttura della norma: secondo l’articolo 64, commi 6-8, del Dl 73/2021, l’agevolazione per l’acquisto “prima casa” e il relativo mutuo stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 è rivolta solo ai soggetti infra 36enni. Inoltre, si precisa, che nelle compravendite non imponibili a Iva, ovvero generalmente tra privati, l’agevolazione under 36 azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Mentre nelle compravendite imponibili a Iva - è il caso della vendita effettuata dall’impresa che ha costruito o ristrutturato il fabbricato- l’acquirente deve pagare l’Iva al venditore, ma matura un credito d’imposta non rimborsabile che può̀ spendere: o per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, su atti di successione e donazione presentati dopo la data di acquisizione del credito; o per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto; o per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, racconta Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda, invece, i mutui, l’agevolazione azzera l’imposta sostitutiva nonché le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Arriviamo poi alle sette incongruenze, così riassunte:

Compravendita soggetta a Iva con sorpresa Isee: òa legge prescrive un Isee non superiore a 40mila euro annui comelpresupposto per i soli acquisti soggetti a imposta di registro (comma 6), ma non lo ripete per l’Iva (comma 7): il dubbio è che non si tratti di una scelta voluta, ma di un’omissione involontaria, in quanto la norma è notoriamente nata per agevolare giovani acquirenti privi di risorse consistenti, precisa il Sole 24 Ore. In più, mentre l’azzeramento dell’imposta di registro provoca un vantaggio modesto, l’Iva è ben più salata (4% del prezzo).

Imposta di bollo e tasse ipotecarie dimenticate: la norma cancella le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ma dimentica l’esistenza dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, complessivamente 320 euro per ogni atto per il quale non si paghi imposta di registro proporzionale, spiega Il Sole 24 Ore.

Se uno degli acquirenti non ha i requisiti il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti. Con il paradosso, però, che se l’imposta di registro ordinaria dovuta per l’acquisto non agevolato è inferiore a 1.000 euro, si deve comunque pagare un’imposta minima di 1.000 euro, la quale, sommata ai 320 euro di imposta di bollo e di tassa ipotecaria dovuti dall’acquirente under 36, rende addirittura sconveniente la richiesta di agevolazione, come dimostrato dai calcoli contenuti nella tabella qui a fianco, continua Il Sole 24 Ore.

Età: ci si aspettava che la legge avrebbe agevolato chi non avesse ancora compiuto i 36 anni al momento della stipula del contratto. Invece, la legge concede il beneficio ai "soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato".

Il contratto preliminare non è detassato: la norma parla di "atti traslativi a titolo oneroso", ma dimentica il relativo contratto preliminare per il quale restano così dovute l’imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le ca- parre confirmatorie), l’imposta ipotecaria di 200 euro, l’imposta di bollo (155) e la tassa ipotecaria (35), racconta Il Sole 24 Ore.

Viene cancellato il credito di imposta da "riacquisto": si ha un credito d’imposta se si vende la “prima casa” e se ne riacquista un’altra entro un anno (articolo 7, legge 448/1998). Al fatto che la norma sul bonus under 36 azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale (e, indirettamente, l’Iva) che cosa ne consegue? Che il contratto oggetto del beneficio in parola non vale quale “riacquisto” utile a formare il credito d’imposta. Il contratto stipulato con l’agevolazione under 36, inoltre- continua Il Sole 24 Ore- non conta per la formazione di un futuro credito d’imposta in caso di alienazione dei beni acquistati con imposte azzerate.

Salvataggio delle "pertinenze": le partinenze come cantine, soffitte e autorimesse non vengono citate nella legge, si parla solo di "prime case". Sembra però ovvio ritenere che la sorte della pertinenza segua quella del bene principale al cui servizio è posta, e ciò sia per la regola generale sia per la ragione che il bonus “prima casa”, conclude Il Sole 24 Ore.