Proximity Banking, accordo tra SisalPay|5 e Hype

L'accordo tra SisalPay|5 e Hype

SisalPay|5, la realtà di proximity banking nata dall'unione di SisalPay e Banca 5 (Intesa Sanpaolo) ha siglato una partnership con Hype. Da oggi sarà infatti possibile ricaricare il proprio conto Hype con il nuovo servizio SisalPay|5 che sarà gradualmente attivo in oltre 50mila punti vendita su tutto il territorio italiani (tabacchi, bar ed edicole).

Per effettuare la ricarica, i clienti Hype dovranno impostare la ricarica dall’app, mostrare il QR Code generato all’esercente e pagare tramite contanti. In futuro sarà possibile pagare anche tramite PagoBancomat. L’accredito sarà istantaneo e l’importo subito disponibile. Potranno utilizzare il servizio i clienti di età superiore ai 14 anni, esseri titolari della carta e identificati tramite un documento d'identità in corso di validità, oltre alla propria tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale.