Prysmian, investimento da 85 mln nella banda larga e 5G in Nord America

Prysmian, investimenti da 85 milioni di dollari per espandere la produzione di prodotti ottici

Banda larga e potenziamento del 5G: l'italiana Prysmian, leader nel mondo nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia, delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, ha investito 85 milioni di dollari in miglioramenti di macchinari e tecnologia negli stabilimenti del Nord America per soddisfare le crescenti esigenze produttive dei clienti nel campo delle telecomunicazioni. La maggior parte di questi investimenti e miglioramenti, spiega il gruppo, coinvolgeranno lo stabilimento di Claremont, in North Carolina, per espandere la produzione di prodotti ottici. Inoltre, si prevede che la struttura porterà a 620 il numero dei propri dipendenti nei prossimi 18 mesi, aprendo fino a 70 nuovi posti di lavoro.

"Prysmian si impegna a sostenere la crescita necessaria per espandere l'accesso alla banda larga ad alta velocità in Nord America", ha dichiarato Andrea Pirondini, ad del gruppo per l'area. "Il fondo per le Opportunità Digitali Rurali degli Stati Uniti e il Fondo Canadese Universale per la banda larga favoriranno anche le economie locali e forniranno accesso ai servizi sanitari e a opportunità di istruzione. Prysmian in Nord America continua a sperimentare una forte domanda di fibra ottica nel settore delle telecomunicazioni ed è orgoglioso di svolgere un ruolo di primo piano come fattore abilitante della trasformazione digitale in tutto il Paese. Con questi investimenti, possiamo continuare a soddisfare le esigenze dei clienti a supporto dello sviluppo del 5G negli Stati Uniti e in Canada", ha concluso Pirondini.