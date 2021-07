Qonto-SumUp, siglata la partnership per ricevere pagamenti in modo rapido

Qonto, la soluzione di gestione finanziaria che risponde alle esigenze di pmi e professionisti, sceglie SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless, per offrire alle imprese e ai professionisti italiani un’innovativa soluzione che permette di ricevere pagamenti in modo rapido e semplice, sia in negozio che online.

Unite dall’obiettivo di promuovere l'adozione di soluzioni di pagamento cashless in tutta Europa e di sostenere gli imprenditori nel processo di trasformazione digitale, Qonto, in partnership con SumUp, mette a disposizione dei propri clienti una delle funzionalità più richieste: un pos mobile intelligente, direttamente collegato al conto corrente Qonto per accettare pagamenti con carta in modo semplice e veloce.

Grazie a un ascolto sempre attivo, Qonto risponde ancora una volta in modo puntuale a una crescente domanda da parte dei propri clienti di soluzioni di pagamento digitali e smart per pagare senza contanti, offrendo a tutte le imprese la possibilità di accettare pagamenti con moneta elettronica ovunque attraverso uno smartphone e una manciata di click.