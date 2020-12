Rapporto Ecomafia 2020, Legambiente: “Abusivo il 17% delle nuove costruzioni"

Rapporto Ecomafia 2020: il 17,7% delle costruzioni sono abusive

Dal Rapporto Ecomafia 2020 di Legambiente, presentato via web, si legge: "In Italia resta diffusa la piaga dell'abusivismo edilizio con 20 mila nuove costruzioni, ampliamenti compresi"- prosegue il rapporto- "Secondo le stime utilizzate dall’Istat nell'ambito del Bes (l’indicatore del Benessere equo e sostenibile) questa piaga resta su livelli intollerabili per un Paese civile: quella, provvisoria, del 2019 è del 17,7% sul totale delle nuove costruzioni e degli ampliamenti significativi".

Rapporto Ecomafia 2020: la causa è duplice

"La causa di questa persistenza dell'abusivismo edilizio in Italia - spiega Enrico Fontana, responsabile Osservatorio nazionale ambiente e legalità Legambiente - è duplice: le mancate demolizioni da parte dei Comuni e i continui tentativi di riproporre condoni edilizi da parte di Regioni, ultima in ordine di tempo la Sicilia, leader e forze politiche. Per questo diventa indispensabile, oggi più che mai, lanciare una grande stagione di lotta all'abusivismo edilizio, prevedendo in particolare un adeguato supporto alle prefetture nelle attività di demolizione, in caso di inerzia dei Comuni, previste dalla legge 120/2020; la chiusura delle pratiche di condono ancora giacenti presso i Comuni; l’emersione degli immobili non accatastati, censiti dall’Agenzia delle entrate, per avviare la verifica della loro regolarità edilizia e sottoporre quelli abusivi all’iter di demolizione".

Rapporto Ecomafia 2020: l'intreccio con il fenomeno corruzione

"Una particolare attenzione - si legge ancora nel rapporto - dovrà essere dedicata agli investimenti in appalti e opere pubbliche, soprattutto nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, anche alla luce delle ingenti risorse in arrivo dall'Europa attraverso il Next generation Eu". "I dati che pubblichiamo in questo Rapporto - aggiunge Fontana - dimostrano come in tutti i casi di scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose (29 quelli ancora oggi commissariati, dei quali ben 19 sciolti soltanto nel 2019) il principale interesse dei clan è proprio quello di condizionare gli appalti di ogni tipo, dalla manutenzione delle strade alla gestione dei rifiuti. Un fenomeno che s’intreccia con quello della corruzione".