Rcs, Cairo prepara il cambio al CorSera: Cazzullo direttore, Veltroni in regia

In casa Rcs le voci circolavano già da un po’, ma nelle ultime ore sono tornate a girare arricchendo il nuovo scenario editoriale con un colpo di scena. Pare che il patron Urbano Cairo sia intenzionato a sostituire nei primi mesi del nuovo anno il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, affidando la cloche della tolda di comando a Aldo Cazzullo, firma del blasonato quotidiano di via Solferino e, ecco l'inaspettata novità, inserendo in cabina di regia Walter Veltroni come direttore editoriale.