Rcs, edifici via Solferino svenduti. Blackstone chiede i danni a Cairo

Blackstone segna un punto nella lotta giudiziaria contro Rcs di Urbano cairo. Ieri - si legge sulla Stampa - gli avvocati del fondo hanno scritto ai magistrati della Supreme Court per informarli che hanno vinto questo giudizio in Italia: entro il 30 giugno prossimo comunicheranno se vogliono emendare i loro procedimenti, o andare avanti con quelli già presentati. Nel novembre del 2013 Rcs aveva venduto i tre stabili di via Solferino, via San Marco e via Balzan a Blackstone, per 120 milioni, riaffittando poi i locali. Il 10 luglio 2018 “Milano Finanza” aveva scritto che Blackstone stava rivendendo gli immobili ad Allianz per 250 milioni di euro. Tre giorni dopo gli americani avevano ricevuto una lettera di Cairo che dichiarava nullo l’atto del 2013, perché il fondo si era approfittato delle difficili condizioni della sua compagnia per costringerla a svendere gli edifici.

«Una settima fa - dice il testo - il tribunale arbitrale di Milano ha emesso la sua decisione a favore di Blackstone. Noi proponiamo quanto segue per far procedere l’azione. Entro il 30 giugno i querelanti presenteranno una causa emendata, o informeranno i difensori che intendono proseguire con la causa attuale. Dopo il 30 giugno le parti si incontreranno per stabilire se consolidare le due azioni legali, e come procedere». Nella lettera non c’è riferimento a potenziali negoziati per accordi extragiudiziali.