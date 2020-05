Recevery fund, Gualtieri: "Non verrà usato per la riforma fiscale"

"La riforma fiscale e' un altro tavolo. Non sono tecnicamente le risorse del Recovery Fund che si utilizzeranno per questo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, a SkyTg24, spiegando che le risorse europee "non sono strutturali" mentre le riforme fiscali si fanno "sulla base di adempimenti strutturali".

Recovery Fund: Gualtieri, risorse potranno essere mobilitate gia' in autunno - "Le risorse, sulla base della proposta attuale della Commissione, potranno essere mobilitate gia' a partire dall'autunno". Cosi' il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'SkyTg24Economia', sui tempi del Recovery Fund.

Mes: Gualtieri, valuteremo nei prossimi mesi se sara' necessario farvi ricorso - "Valuteremo anche alla luce della situazione nei prossimi mesi, se sara' utile e necessario, farvi ricorso, o se sara' sufficiente il fatto che esiste questo elemento di stabilizzazione". Cosi' sul ricorso al Mes il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'SkyTg24 Economia' "Lo vedremo - ha aggiunto - noi abbiamo realizzato gia' tre decreti molto corposi, oggi nelle splendide 'Considerazioni finali' del Governatore della Banca d'Italia si ripercorre anche l'entita' macroeconomica delle misure che abbiamo adottato, che e' indicativa, 75 miliardi in termini di deficit, il 4,5 per cento del Pil. Quindi abbiamo messo in campo delle risorse importanti. E fortunatamente grazie alla solidita' dei fondamentali dell'economia italiana, e anche grazie all'impegno della Bce, anche l'andamento degli spread, si sta riducendo. Abbiamo una situazione positiva, a questa concorre anche il fatto che abbiamo a disposizione, come rete di sicurezza, una linea di credito a costi praticamente zero, attivabile senza alcuna condizionalita', in qualsiasi momento, da qualsiasi Paese, che di per se' la cui sola esistenza, costituisce un elemento di stabilita'". E ha concluso: "Naturalmente valuteremo, adesso siamo nel cuore del negoziato (Recovery Fund, ndr), adesso ci concentriamo su questo".

Conti pubblici: Gualtieri, prematuro parlare di scostamenti di bilancio aggiuntivi - "E' prematuro parlare di scostamenti aggiuntivi" di bilancio. Cosi' Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'SkyTg24 Economia', circa ulteriori risorse da utilizzare per sostenere la ripresa. E ha fatto, tra l'altro, rilevare: "ci sono le risorse europee che intendiamo utilizzare".