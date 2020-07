Recovery, alla Borsa piace il successo di Conte. Piazza Affari accelera

E' positivo il primo giudizio del mercato sullo storico accordo trovato tra i Paesi dell'Unione europea sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro (390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti) salutato con grande enfasi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: le Borse del Vecchio Continente hanno iniziato la seduta in rialzo, incoraggiate anche dall'ottimismo sul fronte dei vaccini contro il Covid-19: ieri la rivista scientifica The Lancet ha parlato di "forte risposta immunitaria" per due diversi candidati vaccini, quello su cui lavora la Oxford University con il gruppo farmaceutico AstraZeneca e quello di un gruppo di ricercatori cinesi finanziato da CanSino Biologics.

Cosi' Parigi sale dello 0,9%, Francoforte dell'1,26%, Londra +0,6% e Madrid dell'1,28%. Milano (+1,4%) e' la migliore che conquista la maglia rosa, con lo spread in calo a 152 punti dai 155 della chiusura di ieri: l'Italia ricevera' circa il 28% dei fondi totali del Recovery Fund, ovvero circa 209 miliardi di euro (81 di sussidi e 127 di prestiti), una cifra "adeguata per fare ripartire il Paese con forza", come ha detto Conte.

A Piazza Affari scattano subito le banche, gia' ieri sugli scudi sulla riapertura del risiko bancario innescato dall'operazione Intesa-Ubi: in cima al Ftse Mib c'e' Banco Bpm (+3,5%) grazie alle indiscrezioni che la vedono in combinazione con UniCredit (+2,5%), con cui ci sarebbero stati contatti al vertice, o Mps (+2,78%). A passo rapido anche StMicroelectronics (+2,3%).

Mentre tutti i titoli del listino principale sono in aumento, viaggiano a passo lento le utility (Terna +0,12%) e i farmaceutici (Diasorin +0,22% e Recordati (+0,16%). Poco mosso il petrolio: il Wti settembre sale dello 0,5% a 41,13 dollari al barile, il Brent di pari scadenza acquista lo 0,6% a 43,54 dollari.

Sul valutario, euro ai massimi da quattro mesi sul dollaro: la moneta unica, che gia' ieri si era rafforzata quando e' apparso chiaro che un'intesa era a portata di mano, in avvio sale dello 0,2% a 1,147 dollari (1,1448 ieri in chiusura) e vale 122,817 yen (122,63 ieri). Il cambio dollaro/yen e' a 107,285. Per quanto riguarda i metalli preziosi, l'oro e' stabile ai massimi in nove anni a 1.821,10 dollari l'oncia, livelli che non si vedevano da settembre 2011.

Sul secondario, lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 149 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,07%. L'accordo dei 27 sul pacchetto anticrisi e sul bilancio Ue 2021-2027 si baserà sulla più grande emissione obbligazionaria comunitaria mai fatta nella storia europea per fronteggiare la recessione da Covid-19 e un bilancio a quota 1.074 miliardi per sette anni.

Complessivamente per la risposta anticrisi, per l'Italia si tratta di 209 miliardi, come ha ribadito il premier Conte. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea si tratta di un aumento di oltre 36 miliardi. Inoltre, ha indicato il presidente Ue Charles Michel, 'per la prima volta nella storia europea, il bilancio e' collegato agli obiettivi climatici, e per la prima volta il rispetto dello stato di diritto diventa una condizione per la concessione di fondi".

Su questo Polonia e Ungheria avevano eretto muri per evitare una scelta politica decisiva in difesa dello stato di diritto e, in particolare, a difesa dell'indipendenza della magistratura la cui effettivita' garantisce un uso corretto delle risorse europee.