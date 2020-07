Recovery, alla Borsa piace il successo di Conte. Euro ai massimi da quattro me

Le Borse europee aprono in rialzo, dopo che l'Unione europea ha approvato il Recovery Fund da 750 miliardi di euro (390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti) per fare fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus. Un accordo storico, definito "ambizioso, adeguato e consistente" anche dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha confermato che all'Italia arriverà circa il 28% dei fondi totali, ovvero circa 209 miliardi di euro (81 di sussidi e 127 di prestiti).



Ulteriore sostegno alle aspettative ottimistiche degli investitori è dato dalla speranza che arrivi presto un vaccino efficace contro il Covid-19: ieri la rivista scientifica The Lancet ha detto che il vaccino a cui sta lavorando la Oxford University da' una "forte risposta immunitaria". Così al suono della campanella, Parigi fa +0,7%, Francoforte +1% e Piazza Affari scatta dell'1,3%, conquistando la maglia rosa europea trainata ancora dalle banche (Bpm in cima fa +3,5% e Unicredit +2,9%). Tutti i titoli del paniere sono in rialzo.

sul valutario, euro ai massimi da quattro mesi sul dollaro e sul secondario, lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 152 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,07%.

L'accordo dei 27 sul pacchetto anticrisi e sul bilancio Ue 2021-2027 è arrivato al termine della quarta notte, alle prime luci dell'alba: 750 miliardi di euro (di cui 390 per sovvenzioni a fondo perduto e 360 per prestiti) raccolti sul mercato con la più grande emissione obbligazionaria comunitaria mai fatta nella storia europea per fronteggiare la recessione da Covid-19 e un bilancio a quota 1.074 miliardi per sette anni.

Complessivamente per la risposta anticrisi, per l'Italia si tratta di 209 miliardi, come ha ribadito il premier Conte. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea si tratta di un aumento di oltre 36 miliardi. Inoltre, ha indicato il presidente Ue Charles Michel, 'per la prima volta nella storia europea, il bilancio e' collegato agli obiettivi climatici, e per la prima volta il rispetto dello stato di diritto diventa una condizione per la concessione di fondi".

Su questo Polonia e Ungheria avevano eretto muri per evitare una scelta politica decisiva in difesa dello stato di diritto e, in particolare, a difesa dell'indipendenza della magistratura la cui effettivita' garantisce un uso corretto delle risorse europee.