Recovery Fund, fuori Iv dalla task force. Sarà guidata da Conte con 7 ministri

Recovery Fund, ecco la task force. Guidata da Conte con 7 ministri, fuori Iv

Giuseppe Conte, tornato da vincitore da Bruxelles con l'accordo per il Recovery Fund da 209 miliardi ora ha fretta di mettersi al lavoro per mettere in pratica tutte le riforme, vitali per affrontare la crisi economica in atto e per non perdere i fondi europei. Della task force di Conte - si legge sulla Stampa - dovrebbero far parte solo sette ministri, con la clamorosa esclusione di Italia Viva.

Saranno presenti, invece, quello dell’Economia Gualtieri (Pd), della Salute Speranza (Leu), dello Sviluppo Economico Patuanelli (M5S), delle Infrastrutture De Micheli (Pd), del Lavoro Catalfo (M5S), dell’Innovazione Pisano (M5S), dell’Ambiente Costa (M5S). La task force però non piace al Pd. Tanto che al Mef la derubricano a «un coordinamento interministeriale per la pianificazione degli interventi» e a «una struttura tecnica di capi di gabinetto dei ministeri capace di mandarli in porto". L'obiettivo è quello di imbrigliare il premier. La task force non la vuole neanche Renzi, che strattona Conte per farlo abdicare in favore del Parlamento. Ma sono gli stessi grillini a porsi nei loro conversare il problema che dovrebbero essere rappresentati tutti i partiti di maggioranza. “Non possiamo sbagliare” Dunque non sorprende che ieri sera prima del Consiglio dei ministri sullo scostamento di bilancio, passata la festa iniziale per i soldi portati a casa, montasse la tensione. Si teme l’assalto alla mega diligenza e il Pd insiste per il sì al Mes.