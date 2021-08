Recovery, in arrivo 25 miliardi: l’Europa invia all’Italia la prima rata

Giovani, parità di genere e riduzione del divario di cittadinanza: queste le priorità che guideranno gli investimenti del Piano di ripresa e resilienza nazionale. A guidarlo sei missioni: digitalizzazione, competitività e cultura, transizione ecologica, infrastruttura per la mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute.

Solo pochi giorni fa l'esborso del pre finanziamento per Portogallo, dal valore di 2,2 miliardi di euro, Belgio con 770 milioni di euro e Lussemburgo con 12,1 milioni. E ora, fa sapere Repubblica, è il momento dell'Italia: la prima rata dei fondi dovrebbe infatti arrivare entro pochi giorni, lunedì per l'esattezza, direttamente sui conti correnti del Mef: un bottino da 25 miliardi.

In particolare, riporta Repubblica, la “prima rata” avrà una “doppia natura” e verrà per questo versata in due distinti conti correnti avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio: uno intitolato "contributi a fondo perduto" e l'altro "contributi a titolo di prestito". I 25 miliardi in arrivo rappresentano infatti il 13% di tutte le sovvenzioni: 68,9 miliardi in totale e il 13% dei prestiti (122,6 miliardi): rispettivamente 9 e 16 miliardi.