Recovery, la Germania richiama i Paesi Ue: "Ritardare è da irresponsabili"

Recovery, Berlino: “Irresponsabile ritardare ancora i fondi”

Con riferimento al Recovery Fund, "sarebbe irresponsabile ritardare ulteriormente il sostegno essenziale ai nostri cittadini e abbiamo bisogno di sbloccare in fretta il supporto finanziario così” importante per molti Stati membri". Lo ha detto Michael Roth, ministro tedesco per gli Affari europei, prima della riunione del Consiglio Affari generali in programma per questa mattina. Roth ha anche ricordato che tutti gli Stati membri, in occasione del vertice di luglio, "si sono impegnati al rispetto dello Stato di diritto come valore essenziale dell'Unione europea".

Recovery, Weber: “Ungheria-Polonia? C’è opzione piano B a 25”

"Per il Parlamento europeo non si rinegozia nella sostanza l'accordo che è stato raggiunto nei triloghi" con il Consiglio e la Commissione Ue sul pacchetto economico che comprende il Recovery fund ed il Quadro finanziario pluriennale. Lo ha detto il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber conversando con i giornalisti. "I 25 sono uniti, mentre Polonia e Ungheria sono isolate e dobbiamo a questo punto sostenere un piano B a 25, l'idea di Ursula von der Leyen, che e' una opzione sul tavolo anche se nessuno la vuole, ed è un chiaro segnale per i nostri partner", ha aggiunto.