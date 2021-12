Recovery, la Spagna batte tutti. Primo Paese a ricevere i soldi Ue

Dombrovskis: "Mi congratulo con la Spagna per aver raggiunto con successo i primi 52 traguardi fissati nel suo piano di ripresa e resilienza"

"Oggi raggiungiamo una nuova pietra miliare nell'attuazione del nostro piano di ripresa NextGenerationEu. A nostro avviso, il primo Stato membro - e cioè la Spagna - è pronto a ricevere un pagamento da NextGenerationEu. Quindi non appena anche questo sarà approvato dagli Stati membri, la Spagna riceverà 10 miliardi di euro. Questo perché la Spagna ha fatto buoni progressi nell'attuazione del NextGenerationEu. E ne arriveranno altri. Con il nostro piano di ripresa, stiamo aiutando modernizzare le nostre economie e creare buoni posti di lavoro per gli europei". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Recovery: Dombrovskis, valutazione Spagna in tempi record - "La giornata di oggi segna un significativo passo avanti nella ripresa dell'Europa, con il raggiungimento della prima serie di riforme e investimenti da parte di uno Stato membro. Mi congratulo con la Spagna per aver raggiunto con successo i primi 52 traguardi fissati nel suo piano di ripresa e resilienza". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.



"Includono importanti riforme per rafforzare la resilienza dell'economia spagnola e attrezzarla per il futuro. In attesa della revisione da parte degli Stati membri, la Spagna dovrebbe ricevere 10 miliardi di euro, che dovrebbero aiutare notevolmente a implementare i numerosi investimenti verdi e digitali previsti nel piano spagnolo", ha aggiunto. "Grazie alla stretta collaborazione con le autorita' spagnole e ai loro sforzi di riforma negli ultimi mesi, la Commissione e' riuscita a concludere la sua valutazione in tempi record. Siamo partiti con un inizio positivo. Il Recovery va avanti", ha sottolineato Dombrovskis.