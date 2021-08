Regno Unito, Heineken pronta a investire 38 milioni di sterline in nuovi pub

Regno Unito, il colosso della birra Heineken annuncia nuovi investimenti: 500 posti di lavoro in arrivo

Investimenti da 38 milioni di sterline e 500 nuovi posti di lavoro in arrivo: la storica azienda olandese produttrice di birra, Heineken, è pronta a mettere in campo un ingente somma di denaro per innovare le attività di pub e bar nel Regno Unito. Il colosso con base ad Amsterdam ha sottolineato che l'iniezione di denaro ne beneficeranno circa 700 pub nella sua operazione Star Pubs & Bars entro la fine del 2021.

Questo arriva mentre il gruppo cerca di accelerare il recupero dei suoi locali dopo essere stato colpito pesantemente dalle chiusure forzate all'inizio dell'anno e per gran parte del 2020 a causa della pandemia. L'azienda ha spiegato che quasi 80 pub riceveranno "grandi ristrutturazioni" che costano fino a 400.000 sterline ciascuno come parte del programma. L'investimento è diretto specialmente verso i pub nelle posizioni suburbane e nelle zone raggiungibili in dieci minuti a piedi dalle zone residenziali, dato che le perone passano più tempo a casa a causa dei cambiamenti nelle abitudini di lavoro.

"Molte persone hanno riscoperto la gioia del loro pub di quartiere tra una chiusura e l'altra nell'ultimo anno e stanno scegliendo di rimanere in zona. Questo investimento risponde a questa domanda, dando alle comunità pub di qualità vicino alla porta di casa", ha spiegato l'amministratore delegato di Star, Lawson Mountstevens. "La pandemia ha dimostrato la resilienza del grande pub britannico e specialmente il modello in affitto e in locazione. Siamo impegnati a supportare le ristrutturazioni, in modo che i pub in tutto il paese prosperino a lungo termine". Mountstevens ha aggiunto che l'azienda ha speso 62 milioni di sterline in tagli all'affitto per mantenere i suoi pub a galla durante i periodi di chiusura.