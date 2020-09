Reti, mobilità elettrica e rinnovabili. Da Starace la strategy per il decennio

Reti, digitalizzazione, elettrificazione dei consumi, mobilita' elettrica e rinnovabili guideranno la strategia dell' Enel anche nell'arco del prossimo piano 2021-2023, che verra' presentato al mercato il 24 novembre. Rispetto ai precedenti, scrive Milano Finanza, stavolta il piano potrebbe avere un respiro piu' lungo, tracciando assieme agli obiettivi triennali anche le linee guida a 10 anni.

La bussola dell'amministratore delegato Francesco Starace è orientata anche sugli sviluppi del Green Deal della Commissione Europea e verso le iniziative del Global Compact delle Nazioni Unite, nell'ambito del quale Enel e' appena stata riconfermata azienda Lead per il decimo anno consecutivo.

La strada maestra e' resa ancora piu' irrinunciabile dalle tendenze che la pandemia Covid sta accelerando su consumi, sostenibilita' ed economia circolare. Le aspettative del mercato sono alte anche su una possibile uscita accelerata dal carbone al 2025 invece che al 2030, e sul mantenimento delle guidance 2021-2022. Secondo Barclays (target price alzato da 8,9 a 9,1 euro), per esempio, il gruppo dovrebbe essere in grado di rispettare gli obiettivi finanziari, soprattutto se riuscira' a cogliere le opportunita' di crescita organica, mettere ancora ordine in America latina e mantenere basso il costo del debito e dei nuovi finanziamenti.

Ci sono delle scadenze intermedie piu' ravvicinate che Enel deve centrare perche' funzionali anche ai piani futuri. Sul fronte finanziario, per esempio, sta per misurarsi col primo degli obiettivi fissati dai suoi bond sostenibili, in particolare quello da 1,5 miliardi di dollari statunitensi lanciato esattamente un anno fa e con scadenza settembre 2024: l'emissione, infatti, e' legata alla capacita' del gruppo di raggiungere al fine 2021 una percentuale di capacita' da fonti rinnovabili di almeno il 55% di quella totale consolidata.