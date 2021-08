Gli ammortizzatori costano 10 miliardi, chi paga? Le imprese: "Insostenibile"

Riforma ammortizzatori sociali, la questione costi irrompe nella trattativa. Sindacati: "Piano da migliorare"

Tutti d'accordo sui principi ma restano diversi dubbi sul fattore costi e modalità d'attuazione: continua la discussione sulla riforma degli ammortizzatori sociali voluta dal ministro Orlando e basata sul principio di universalismo differenziato, appoggiata sia da imprese che sindacati. "Quanto ci mette lo Stato e per quanto tempo, quanto dovranno versare le imprese e i soggetti che oggi non hanno copertura? E i costi dei lavoratori?". Il ministro Orlando ha messo per la prima volta attorno a un tavolo tutte le parti sociali coinvolte per una consultazione della bozza: sulle linee guida del progetto ci siamo: copertura universale e rafforzamento di tutti gli strumenti, ma su costi e risorse il dibattito resta ancora aperto.

Su questo fronte, diverse le voci che hanno espresso perplessità. "Se qualcuno sostiene che la riforma degli ammortizzatori sociali debba essere universale e quindi fatta con la finanza pubblica, sbaglia di grosso”, ha affermato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri in un’intervista al Corriere della Sera, secondo cui invece “servono risorse importanti e investimenti consistenti. Noi dobbiamo fare ancora le nostre analisi, ma si parla di qualcosa come cinque miliardi per il primo anno e poi un miliardo l’anno”.

E su chi "spetta pagare", il segretario della Uil mette in chiaro: "C’è qualche associazione che pensa già di scaricare tutto sui lavoratori, magari facendo slittare di anni il rinnovo del contratto. Ma non si può ragionare così, soprattutto dopo tutto quello che è successo in questo anno e mezzo. La riforma degli ammortizzatori sociali riguarda tutti, lavoratori e aziende e ognuno deve contribuire per far ripartire il Paese, ognuno deve fare la sua parte, senza pensare di scaricare i costi sui lavoratori”.

La riforma, ha chiosato il sindacalista, nel complesso è “buona perché copre tutti i lavoratori. È una risposta positiva alle nostre richieste. Ma insieme è necessario avviare anche un grande piano di riqualificazione e formazione professionale per tutti quei lavoratori che oggi prendono la Naspi, la disoccupazione e altri ammortizzatori e che hanno bisogno di rientrare nel mondo del lavoro”, “è necessario per una grande ripartenza del Paese ed è fondamentale non solo per i bisogni dei lavoratori ma anche per quelli delle aziende".

Sulla stessa scia, anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che, dopo il confronto tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e le parti sociali, ha dichiarato: "E' stato ancora un incontro e non ha portato i significativi passi in avanti che ci saremmo aspettati". Il documento è "un punto di equilibrio fra posizioni molto diverse" e per la Cgil "una base su cui innestare ulteriori correttivi e miglioramenti". Ma, avverte, "non sono accettabili i tentennamenti che abbiamo ascoltato".

Per Landini la riforma dovrà avere carattere assicurativo, superando le logiche delle misure emergenziale e trovare anche da parte delle imprese, dopo un fase transitoria, "graduali e adeguati finanziamenti per sostenere un impianto che deve rispondere a un tema di giustizia sociale e a cui tutti devono contribuire". "Non possono e non devono essere i lavoratori - è il ragionamento di Landini - a pagare il prezzo delle crisi e delle trasformazioni".

Secondo il sindacalista "non si può arretrare dall’obiettivo minimo della riforma, quello di includere tutti i lavoratori dipendenti e di garantire loro prestazioni a carattere universale e soprattutto fare un intervento che ampli le protezioni a tutti i lavoratori, anche i lavoratori autonomi, che ne sono stati esclusi, rafforzando le misure per tutti, in primis cassa ordinaria e straordinaria e contratti di solidarietà, decisivi per proteggere il lavoro nella trasformazione".

"Gli ammortizzatori - sostiene il leader Cgil - devono essere la strada da scegliere prima di aprire procedure di riduzione del personale". La Cgil ha apprezzato gli interventi su Naspi e Discoll e ha chiesto di rafforzare anche le misure in tal senso. "Le considerazioni che oggi abbiamo proposto al ministro partono quindi dall’assunto che, pur dovendo costruire una riforma sostenibile per la finanza pubblica, la riforma degli ammortizzatori può essere migliorata ulteriormente anche attraverso un intervento sul mercato del lavoro di contrasto alla precarietà e con scelte di politica industriale che scommettano sulla creazione di lavoro di qualità".

"Attendiamo, ha aggiunto Landini, la convocazione promessa per i primi di settembre per entrare nel merito della discussione complessiva sulle politiche attive e sulla valorizzazione della formazione, che non deve solo rispondere ai bisogni dell’oggi individuati dalle imprese, ma deve diventare un diritto soggettivo dei lavoratori e strumento di contrasto alle disuguaglianze."

"Una discussione finora parziale - ha preciato - che dovrà recuperare anche il tema del fondo nuove competenze, il compimento del rafforzamento dei centri per l’impiego, la misura Gol e i temi più generali che favoriscano orientamento accrescimento competenze, incrocio domanda e offerta di lavoro". "Il nostro obiettivo - ha concluso - è che a settembre si definisca un impianto di riforma che dia risposta al bisogno di equità e di giustizia".

E dal frontre opposto, parla Enrico Carraro, presidente degli industriali veneti. “E chi la deve pagare la cassa integrazione nelle piccole imprese se non le piccole imprese?”, si chiede e si risponde invece in un’intervista a La Stampa Enrico Carraro, che sul pacchetto lavoro del ministro Orlando dà questo giudizio: “Mi fa piacere che si convochi un tavolo in pieno agosto, è il segno che se ne comprende l'urgenza. Allargare le tutele è necessario. Capisco le difficoltà delle piccole imprese a metabolizzare la novità, ma mi aspetto che ciascuno faccia la propria parte e che tutti siano fonte di risorse.

"Ma parlare solo della cassa integrazione è limitativo, bisogna occuparsi soprattutto di chi un lavoro non ce l'ha. O lo perderà nella fase di transizione”, anche se – aggiunge Carraro – “ci aspettiamo di più dal governo, anche coinvolgendo le agenzie private di formazione. Serve un'operazione epocale di riqualificazione professionale sulle tematiche al centro del Pnrr”.

Secondo Carraro, infatti, “le imprese sono un mondo vasto ed eterogeneo. C'è chi vive sulle glorie del passato e fatica a cogliere i cambiamenti in atto. E poi ci sono i più dinamici e abituati a lavorare sui mercati internazionali, che invece hanno chiaro cosa sta succedendo e sono pronti a muoversi nella direzione giusta. Noi siamo i primi ad avere interesse a fare formazione e a intercettare le nuove necessità”, conclude il presidente degli industriali veneti.