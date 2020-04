S&P conferma il rating Italia a "BBB", ma l'outlook è negativo

L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha confermato il rating dell'Italia a "BBB", due scalini sopra il "junk", e ha confermato anche l'outlook, che resta negativo. L'agenzia, che ha ribadito anche le stime sull'economia date di recente (-9,9% il Pil nel 2020 e +6,4% nel 2021), ritiene che le misure varate in risposta alla pandemia di coronavirus "faranno salire il deficit al 6,3% del Pil quest'anno e il deficit al 153% entro fine 2020".

S&P ha comunque sottolineato che "sara' possibile una revisione al ribasso del rating dell'Italia se il debito non sara' messo su una chiara via al ribasso nel corso dei prossimi tre anni e se ci sara' un marcato deterioramento delle condizioni di credito che metta a repentaglio la sostenibilita' delle finanze pubbliche, per esempio a causa di misure non sufficientemente di sostegno da parte dell'Eurozona".

L'outlook potrebbe diventare stabile se "l'economia facesse meglio di quanto anticipato" e se "il sistema bancario riuscisse ad affrontare lo shock dell'economia reale provocato dal Covid-19 senza un significativo aumento dei non performing loan".

Gli analisti prevedono che "la maggior parte del nuovo debito creato quest'anno come conseguenza della pandemia sara' acquistato dalla Bce nell'ambito di iniziative esistenti e di nuova creazione". Come si legge nella nota con cui S&P ha lasciato invariato il rating dell'Italia a "BBB" con outlook negativo, anche se il debito pubblico italiano e' in rialzo, il debito privato "resta ai livelli piu' bassi tra i paesi del G7 e dell'Europa occidentale".

S&P ha inoltre sottolineato che "pur ritenendo che piu' alti livelli di debito pubblico possano essere sostenibili in economie come quella italiana, dove il debito privato continua a calare, le attuali politiche nell'Eurozona non sono ottimali".