Safilo, con GrandVision a Essilux 5% dei ricavi in fumo. Borsa ko post-aumento

Safilo affonda a Piazza Affari (-14,91%) dopo l'annuncio del prossimo aumento di capitale da 135 milioni finalizzato al rimborso dello shareholder loan e a cogliere nuove opportunità di crescita anche via M&A. Hal sottoscriverà la propria quota dell'aumento (50%) più l'eventuale inoptato e l'aumento sarà deliberato dall'assemblea il 30 luglio ed eseguito entro il secondo semestre 2021.

Strategicamente, commentano gli esperti di Equita Sim, il gruppo si rafforza patrimonialmente e può proseguire con maggiore flessibilità il piano di crescita anche per acquisizioni, riduce in modo significativo gli oneri finanziari (oltre 8 milioni di risparmi pre-tasse annui dal 2022), incassa il forte impegno dall'azionista di riferimento Hal.

"Sul titolo ci aspettiamo comunque una reazione negativa", affermano dalla Sim milanese, in quanto il mercato "a nostro avviso si attendeva un rifinanziamento dello shareholder loan attraverso nuovo debito e non interamente via nuovo equity", le ipotesi speculative circolate sul titolo "perdono credibilità nel breve termine, visto l'impegno di nuovo capitale da parte di Hal per proseguire il turnaround" e l'acquisizione da parte di EssilorLuxottica di GrandVision (circa 5% dei ricavi Safilo) crea un ulteriore rischio da gestire. Hold e target price di 1,43 euro confermati.

"Pur se comprendiamo che rimpiazzare lo shareholder debt con debito avrebbe comportato un pieno processo di rifinanziamento (presumibilmente non fattibile nel breve termine), l'emissione di nuovo equity è diluitiva a meno che sia il risultato di un significativo sviluppo strategico. A meno che Safilo sia vicina a una nuova acquisizione (cosa possibile dato l'attivismo del nuovo management), non crediamo che siamo in questo contesto: lo shareholder loan è caro ma non ha impatto sul flusso di cassa e la sua scadenza è nel 2026", commenta Kepler Cheuvreux. Gli analisti di Intesa Sanpaolo infine segnalano che l'aumento rappresenta circa il 30% dell'attuale capitalizzazione.

Il shareholder loan, proseguono gli analisti, è caro e il management aveva annunciato che il suo rifinanziamento era una priorità chiave. Intesa prosegue sottolineando che l'aumento di capitale ridurrebbe in maniera significativa il leverage, con un rapporto Posizione finanziaria netta/Ebitda in discesa da 4,9 a 1,8, ponendo le base per un potenziale consolidamento di mercato anche se gli stessi analisti non se lo aspettano nel breve termine.