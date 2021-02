Saipem, nel 2020 rosso di 1,13 miliardi di euro a causa dell’impatto Covid

Saipem, nel 2020 perdite per 1,13 miliardi, i ricavi calano a 7,34

Saipem, società operante nel settore petrolifero, chiude il 2020 in rosso a causa dell'impatto Covid. La crisi ha generato una perdita di 1,136 miliardi di euro, a fronte di un utile di 12 milioni realizzato nell’anno precedente. I ricavi sono invece ammontati a 7,342 miliardi, contro i 9,09 miliardi del 2019. Il margine operativo lordo 2020 è stato di 428 milioni (1,14 miliardi nel 2019), negativo per 845 milioni. A pesare sul risultato finale di Saipem, il gruppo ricorda che “hanno influito svalutazioni e oneri da riorganizzazione per 868 milioni”.

Saipem, il portafoglio ordini supera i 25 mld

Il portafoglio ordini, incluse le società non consolidate, è di oltre 25,296 miliardi di euro a fine 2020. Oltre il 75% della porzione E&C non è legato al petrolio, ancora ai massimi e in aumento rispetto all’anno precedente (24,778 miliardi). Questo, spiega la società, assicura una buona visibilità nel medio termine. Gli investimenti tecnici effettuati nello scorso anno sono ammontati a 322 milioni di euro (336 milioni di euro nel 2019), di cui 80 milioni nel quarto trimestre.

Saipem, Cao: “Alla pandemia abbiamo reagito con prontezza”

Sui numeri che hanno chiuso il 2020, l’amministratore delegato di Saipem Stefano Cao, dichiara: “Un anno fa esatto commentavamo con ritrovato ottimismo i risultati del 2019 affermando con orgoglio di aver superato tutti gli obiettivi prefissati e tornando a un seppur simbolico dividendo. Dopo solo pochi giorni, fra le prime aziende a farlo, tutte le nostre persone venivano invitate a lavorare da remoto a causa dell’esplosione della pandemia da Covid-19 che ha drammaticamente caratterizzato tutto il 2020 e, ancora oggi, affligge il mondo”. “Alla pandemia– sottolinea Cao– Saipem ha reagito con prontezza ed efficacia sia perché abituata ad affrontare emergenze e individuare pronte ed efficaci soluzioni alle stesse, sia perché, da tempo, attrezzata dal punto di vista organizzativo a gestire e comunicare le crisi".

"Questo ci ha consentito, seppur con rallentamenti dovuti al rispetto delle norme di salute e sicurezza imposte a livello mondiale e alla conseguente crisi economica– continua Cao– di non interrompere le attività operative e, anzi, di apportare significativi miglioramenti ai processi aziendali, anche grazie alla digitalizzazione, e accelerare la spinta strategica verso la transizione ecologica e l’evoluzione energetica".

Saipem, Cao: “Verso soluzioni contro il cambiamento climatico”

E ha poi concluso: "In quest’ottica proponiamo soluzioni per fronteggiare il cambiamento climatico, la richiesta di abbattimento dell’impronta carbonica, il mutamento di paradigma energetico e le necessità di mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di hub energetici verdi offshore, di progetti di cattura e stoccaggio di CO2, di realizzazione di infrastrutture di produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno. E siamo in grado di farlo da subito, forti delle nostre tecnologie, dei nostri brevetti e, soprattutto, dell’esperienza che ci deriva dalle decine di progetti già realizzati in questi campi. Forti delle nostre credenziali, abbiamo avanzato proposte concrete all’interno dei piani di ripresa supportati dal Next Generation EU. Al momento della ripresa economica Saipem sarà in una posizione privilegiata che le consentirà di concorrere da protagonista all’acquisizione dei nuovi progetti green e infrastrutturali”.