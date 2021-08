Sanofi punta sull'mRNA: acquisita Translate Bio per 3,2 miliardi di dollari

Sanofi ha annunciato l'acquisto della biotech statunitense Translate Bio: la big pharma francese punta a consolidare lo sviluppo di terapie mRNA in fase clinica. In programma l'acquisto di tutte le azioni in circolazione di Translate Bio, valutate per 38,00 dollari ad azione in contanti: la cifra rappresenta un valore azionario totale di circa 3,2 miliardi di dollari. I Consigli di amministrazione di Sanofi e Translate Bio hanno approvato all'unanimità l'operazione.

"Translate Bio, ha spiegato Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi, farà progredire la ricerca sulla tecnologia mRNA per sviluppare sia i vaccini che le terapie migliori: l'obiettivo è sbloccare il potenziale dell'mRNA in altre aree strategiche come l'immunologia, l'oncologia e le malattie rare oltre ai vaccini".

"L'acquisizione, ha sottolineato Ronald Renaud, amministratore delegato di Translate Bio, rafforzerà la capacità di raggiungere il pieno potenziale della tecnologia mRNA. Con la lunga esperienza di Sanofi nello sviluppo e nella commercializzazione di vaccini e altri farmaci innovativi su scala globale, la tecnologia mRNA di Translate Bio - ha aggiunto - è ora meglio posizionata per raggiungere più persone, e più velocemente".