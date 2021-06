Savona: "Risparmi su ma niente crescita. Bitcoin in espansione. Rischio bolla"

Paolo Savona, presidente della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), nel suo discorso in occasione dell’incontro annuale coi mercati finanziari, ha fatto il punto sui primi segnali di ripresa economica del Paese, i nodi ancora da risolvere e le sfide future da affrontare.

Dopo un 2020 che "a causa della pandemia è stato uno degli anni peggiori vissuti dall’Italia sul piano economico e sociale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", l'Italia si è "avviata verso la ripresa economica già dalla fine dell'anno scorso e più nettamente nei primi mesi del 2021". In generale, il Paese- ha sottolineato Savona- "mostra volontà propria di affrontare i problemi irrisolti, anche avvalendosi del mutamento di attitudine di politica fiscale dell’Unione Europea, necessario fondamento della coesione tra paesi membri".

Sia l’Unione Europea che l’Italia hanno infatti "attivato un ampio arco di strumenti di politica economica per controllare gli effetti della situazione emergenziale, anche impegnando le strutture esistenti in compiti nuovi", ha concluso Savona. Questo "non deve sorprendere perché il contenuto razionale dell’azione umana spinge a "scegliere di ottenere il migliore risultato al minor costo".

"Le imprese private, soprattutto se esportatrici, sono costrette dalla concorrenza a risolvere i propri problemi senza indugi, pena l’esclusione dal mercato; questa loro capacità rappresenta un cardine della crescita e un fondamento del buon funzionamento della democrazia, che ha il potere di correggere la distribuzione del reddito determinata dall’attività produttiva e commutativa attraverso regolamenti, imposte e tasse", ha aggiunto il presidente di Consob. "Quando queste forme sono insufficienti e il risparmio non viene utilizzato dai privati, lo Stato ricorre all’indebitamento, non sempre però a seguito di una fondata valutazione degli effetti redistributivi intergenerazionali", ha concluso Savona.