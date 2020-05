Scontro sul bazooka franco-tedesco. Le Borse europee girano in negativo

Borse europee negative a meta' seduta ma a due velocita' con i listini 'periferici', come Milano e Madrid, che fanno peggio degli altri e cedono rispettivamente l'1,7% e il 2,3%. Dopo il super rally di ieri, pesano infatti le preoccupazioni subentrate in mattinata per l'effettiva implementazione del bazooka da 500 miliardi proposto da Francia e Germania: il ministro dell'Economia transalpina Le Maire, al proposito, entrando all'Ecofin ha dichiarato che servira' una battaglia per superare l'opposizione dei Paesi nordici e dell'Austria. Piu' moderati, invece i cali di Parigi (-1%), Francoforte (-0,8%) e Londra (-0,6%) mentre lo Zew tedesco e' andato oltre le attese e l'euro continua il suo rally sul dollaro, ora a quota 1,097 (da 1,083 di ieri).

Lo spread cala ancora a 213 punti base mentre le sottoscrizioni retail del Btp Italia procedono di slancio anche oggi. Negativi di circa mezzo punto percentuale i future di Wall Street in attesa delle testimonianza di Powell e Mnuchin al Congresso. A Piazza Affari positivi solo Enel (+2%) e due titoli della moda come Ferragamo (+2%) e Moncler (+0,2%) dopo che il Ceo di Ferragamo ha annunciato una ripresa significativa del business in Cina, oltre a Exor.

Tiene sulla parita' anche Unipol dopo il +8% di ieri: per gli analisti il titolo e' a forte sconto. Tra i peggiori titoli invece Tim (-7%) dopo la trimestrale in calo, Banco Bpm e Ubi che cedono oltre il 6% cosi' come Tenaris e Recordati.

Sul resto del listino giu' il calcio quotato (Juve -7%) sui ritardi nella ripresa degli allenamenti di gruppo mentre Cattolica (-5%) continua a scivolare dopo l'annuncio della possibile delega al cda per un aumento di capitale fino a 500 milioni. Sul mercato valutario l'euro risale anche a 118 yen (da 116,71), dollaro/yen a 107,65 (da 107,2). Infine il greggio, poco mosso, con il Wti a 31,7 dollari (+0,3%) e il Brent a 34,77 dollari (-0,1%).