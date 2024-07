Scoppia la Suv-mania in Italia: ecco quali sono i più noleggiati del 2024

Suv in Italia: Top 10 dei modelli più noleggiati nel 2024

Il fenomeno dei Suv continua a dominare il mercato automobilistico italiano, spingendosi oltre ogni previsione e confermandosi come preferenza indiscussa sia per i privati che per le flotte aziendali. Con prestazioni che talvolta sfiorano quelle delle supercar e il comfort di una vera viaggiatrice, gli Sport Utility Vehicles sono diventati il fulcro delle strategie delle Case automobilistiche, con alcuni marchi che basano interamente la loro gamma su questi modelli.

Basta dare uno sguardo per le strade italiane per rendersi conto di quanto le Suv siano onnipresenti, con un'ovvia conseguenza sulla disponibilità di parcheggio. Ma è soprattutto dai dati di mercato che emerge la vera portata di questa tendenza: dopo la perenne presenza della Fiat Panda, la classifica annuale delle auto più vendute in Italia è ormai dominata da una schiera di SUV, con qualche rara citycar a rompere il trend.

Secondo i numeri forniti da Dataforce per il 2023, i Suv più noleggiati hanno visto una competizione serrata tra marchi e modelli. Il Peugeot 3008 ha trionfato come il Suv più gettonato, con ben 11.965 unità immatricolate, segnando un successo che ha reso evidente la sua popolarità tra le flotte aziendali.

Ecco la classifica aggiornata dei 10 SUV più noleggiati in Italia dell'anno in corso, basata sui dati più recenti di Dataforce:

I SUV più noleggiati in Italia nel 2024:

10. BMW X3 (2.635 unità)

La nuova generazione di BMW X3 arriverà solo alla fine dell'anno, ma il modello precedente continua a farsi notare tra i più richiesti per il noleggio.

9. Peugeot 3008 (2.755 unità)

Nonostante il trionfo nel 2023, il Peugeot 3008 sembra affrontare una leggera frenata nelle immatricolazioni del 2024, nonostante la sua rinnovata proposta SUV-fastback.

8. Cupra Formentor (2.848 unità)

Il restyling 2024 del Cupra Formentor ha migliorato le sue credenziali ibride plug-in e ha riscosso successo tra le flotte grazie al suo nuovo design frontale.

7. Jeep Avenger (3.164 unità)

Auto dell'anno 2023, la Jeep Avenger ha superato le aspettative di vendita nel 2024, consolidando la sua posizione tra i preferiti per il noleggio.

6. Toyota Yaris Cross (3.456 unità)

In soli sei mesi, la Toyota Yaris Cross ha quasi eguagliato le immatricolazioni totali del 2023, grazie al suo nuovo motore ibrido e al design aggiornato.

5. Volkswagen T-Roc (3.851 unità)

Il Volkswagen T-Roc continua a essere un pilastro tra i SUV di segmento B e C, apprezzato per il suo ciclo di vita prolungato e il design moderno.

4. BMW X1 (4.055 unità)

Il design rinnovato e le dimensioni compatte rendono la BMW X1 un'opzione popolare tra chi cerca agilità in città e comfort durante i viaggi.

3. Kia Sportage (4.180 unità)

Con la sua variante diesel ideale per lunghi viaggi, il Kia Sportage si guadagna il terzo posto nella classifica dei più noleggiati nel 2024.

2. Volkswagen Tiguan (4.598 unità)

Con la sua ultima generazione, il Volkswagen Tiguan offre diverse motorizzazioni e allestimenti, con una forte presenza nelle flotte aziendali.

1. Nissan Qashqai (4.817 unità)

Medaglia d'oro nei primi sei mesi del 2024, il rinnovato Nissan Qashqai ha conquistato il cuore dei consumatori con il suo nuovo stile e le tecnologie connesse avanzate.

Ora resta da vedere chi guiderà la classifica fino alla fine dell'anno, ma una cosa è certa: la SUV mania è qui per restare.