Senato Usa approva il pacchetto infrastrutture di Biden da 1.000 miliardi

Il Senato statunitense ha approvato il pacchetto infrastrutturale da circa 1.000 miliardi di dollari con un ampio sostegno bipartisan (69 voti a favore e 30 contrari), portando avanti un pezzo centrale dell'agenda economica del presidente Usa, Joe Biden, che permettera' di realizzare uno degli investimenti federali piu' consistenti in strade, ponti e ferrovie degli ultimi decenni.

'Grandi notizie: l'accordo sulle infrastrutture bipartisan e' ufficialmente passato al Senato. Spero che il Congresso lo invii alla mia scrivania il prima possibile in modo da poter continuare il nostro lavoro di ricostruzione', ha commentato su Twitter il presidente Usa, Joe Biden. Prodotto di settimane di minuziose trattative tra un gruppo bipartisan di 10 senatori e la Casa Bianca, la legislazione autorizza nuovamente la spesa per i programmi federali esistenti sui lavori pubblici e stanzia ulteriori 550 miliardi di dollari per progetti idrici e sulla rete elettrica e interventi per la sicurezza, tra le tante altre misure.

Anche se i legislatori e i presidenti di entrambi i partiti hanno affermato per anni che volevano unirsi a sostegno di un importante pacchetto sulle infrastrutture, un accordo non era mai stato raggiunto. Con l'approvazione al Senato oggi Biden e' riuscito a contrastare questa tendenza, anche se il disegno di legge deve ancora affrontare un percorso potenzialmente difficile alla Camera. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, infatti, ha affermato che l'aula non votera' sul disegno di legge fino a quando il Senato non avra' approvato anche un piano contro la poverta' e sul clima separato da 3.500 miliardi di dollari, un negoziato impegnativo che potrebbe richiedere mesi. Molti senatori hanno applaudito la legislazione come un vantaggio per l'economia e come prova che repubblicani e democratici possono ancora lavorare insieme su importanti leggi a Washington.

'E' un problema su cui repubblicani e democratici sono stati in grado di riunirsi e dire: 'possiamo non essere d'accordo su tasse, assistenza sanitaria e ogni sorta di altre cose ma su questo problema di avere infrastrutture forti, possiamo unirc, ha detto il senatore Rob Portman, il principale negoziatore repubblicano dell'accordo. Di quei 550 miliardi di dollari di spesa al di sopra dei livelli federali precedentemente previsti, 110 miliardi di dollari andranno a strade e ponti, 66 miliardi di dollari alle ferrovie e quasi 40 miliardi di dollari ai trasporti pubblici. Inoltre, 65 miliardi di dollari finanzieranno l'espansione dell'accesso alla banda larga, anche fornendo alle famiglie a basso reddito un buono mensile di 30 dollari per pagare Internet.

