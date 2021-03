Sg Company, Andrea Tommaso D'Aietti nuovo chief digital innovation officer

A partire da gennaio 2021 Andrea Tommaso D’Aietti è diventato il nuovo Chief Digital Innovation Officer di SG Company Società Benefit S.p.A, una nuova figura introdotta per affrontare le sfide future del Gruppo. Digital transformation, implementazione di soluzioni MarTech, LinkedIn automation, saranno al centro della nuova strategia volta ad offrire opportunità sempre più innovative ai propri clienti, in linea con i nuovi obiettivi dell’azienda anticipati nel piano industriale 2021-2023.

“SG Company continua a investire nelle risorse umane inserendo nei ruoli chiave le nuove competenze necessarie all’implementazione del nostro piano industriale – dice Davide Verdesca, Chairman e CEO del Gruppo – portando avanti con continuità e coerenza la direzione intrapresa dalla nuova Governance”.

Elena Melchioni, COO e CMO di SG Company, accoglie l’ingresso affermando che “Andrea è una figura poliedrica, curiosa e naturalmente intraprendente con cui, da subito, abbiamo trovato un’affinità di vedute sui nuovi trend, sulle esigenze del mercato ma anche, e soprattutto, sul modo di essere professionisti oggi. Come Board di SG Company ci siamo impegnati a un programma di open innovation e di rinnovamento del portfolio di servizi attraverso soluzioni di Marketing Technology. Abbiamo intrapreso concretamente un percorso di dialogo e collaborazione con il mondo delle start-up e del tech. Questo è un ulteriore passo in avanti in questa direzione: con Andrea abbiamo articolato un progetto per generare nuovo valore ai nostri clienti e per ampliare la nostra offerta al mercato inserendo, ad esempio, VR, AR e automation nei servizi già attualmente offerti da SG Company”.

Classe 1991, Andrea è Tech Entrepreneur e Sales & Business hack designer con oltre 10 anni di esperienza nel mondo del digital marketing e del software. Da sempre appassionato di tecnologia, di digitale e del loro impatto sulla vita delle persone, inizia il suo percorso con studi umanistici, affascinato e mosso dalla curiosità di approfondire il pensiero umano, per poi prosegue con studi di Economia e Marketing. È un esperto in tecniche di Growth hacking e di strategie digitali ed innovative per aziende e brand che supporta con le sue attività. Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, segue alcune delle startup e scale up più innovative e di maggior successo sia nel nostro Paese che in Europa. È co-founder e CEO di Lhub Agency Srl, una media-tech company, dove guida un team di Marketers, Creativi e Developers a supporto di molteplici PMI e brand del Made in Italy. È socio e COO di Joturl, un SaaS con oltre 10 mila utenti che fornisce servizi di gestione del traffico ad aziende come Vodafone, Tim, Aruba e Amplifon ed è inoltre socio ed Advisor di alcune delle startup italiane più promettenti ed innovative come Aryel, attiva nel settore della realtà aumentata e Meeters, una delle community di viaggi più grandi di Italia. Grazie alla voglia costante di innovare, contribuisce inoltre alla nascita del primo statuto societario in blockchain in Svizzera con Overfuture SA. Ha una forte passione per il settore Food&Beverage, che lo ha portato nel 2016 a fondare con altri soci una cantina di vino digitale, 900 Wine, oggi presente in oltre 15 paesi.

“Sono entusiasta di avere l’opportunità di unirmi a SG Company e di iniziare a lavorare in un Team cosi talentoso. SG guarda oltre gli approcci convenzionali alla risoluzione dei problemi e il suo focus incentrato sul cliente e la sostenibilità è perfettamente in linea con il mio. Non vedo l'ora di sviluppare gli asset e le strategie digitali per aiutare a continuare la tradizione di innovazione e crescita di SG, in un ecosistema che va sempre più velocemente verso un approccio Phygital.” Dichiara Andrea Tommaso D’Aietti