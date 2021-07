Snam, nel primo semestre l'utile balza a 635 milioni, in crescita del 9,9%

Snam ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto adjusted che balza del 9,9% a 635 milioni, spinto dalla perfomance operativa, dal contributo delle partecipate e dalla continua ottimizzazione della gestione finanziaria. A sottolinearlo il gruppo stesso, che ha diffuso i conti al 30 giugno, che vedono ricavi in crescita del 13,4% a 1,527 miliardi per effetto del contributo degli investimenti e della crescita dei business della transizione energetica.

Il mol è pari a 1,16 miliardi per effetto del positivo contributo del core business e della continua attenzione ai costi operativi, mentre gli investimenti sono ammontati a 566 milioni, in crescita di quasi il 24%. Snam conferma anche la guidance sull'utile 2021, pari a 1,17 miliardi.

Progressi anche sul fronte della finanza sostenibile: nel periodo la società ha sottoscritto nuovi finanziamenti “ESG-linked” di durata triennale per un ammontare complessivo pari a 350 milioni di euro, ha emesso il quarto Transition Bond di Snam da 500 milioni di euro e ha ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti un finanziamento di 150 milioni di euro a sostegno di progetti di efficienza energetica.

I risultati del primo semestre di Snam "confermano la solidità del nostro core business, che continua a crescere a beneficio della sicurezza degli approvvigionamenti e della transizione energetica nei territori in cui operiamo", ha sottolineato l'ad del gruppo, Marco Alverà. "In particolare, nei primi sei mesi dell’anno abbiamo aumentato di oltre il 20% gli investimenti in Italia per ammodernare la nostra rete, ridurre le emissioni per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica al 2040 e diventare l’operatore tecnologicamente più avanzato al mondo del settore", ha spiegato il manager.

Inoltre, i dati beneficiano del "positivo andamento delle nostre partecipazioni, della forte crescita delle attività nell’efficienza energetica e della riduzione degli oneri finanziari". Snam, ha ricordato il manager, prosegue anche nei propri progetti "per favorire lo sviluppo di gas rinnovabili come idrogeno e biometano e il loro utilizzo nelle infrastrutture esistenti, oltre alle iniziative nella finanza sostenibile, con l’emissione di bond legati alla transizione energetica per oltre 1,2 miliardi di euro solo nel primo semestre”.