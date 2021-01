Investi diventando banca e prestando risparmi: con Soisy guadagni dal 4 al 9%

Con Soisy la banca sei tu e puoi prestare i tuoi risparmi ad altre persone, con rendimenti dal 4% al 9%.

Pietro Cesati, CEO e fondatore dell’azienda, ex capo del risk management di BNL BNP Paribas che nel 2015 ha lasciato la carriera in banca per fondare Soisy, ha raccontato che cosa permette di fare la piattaforma.

Pietro, ci spieghi cosa fa Soisy?

Soisy fa due cose distinte: la prima è permettere a chi vuole comprare qualcosa su un e-commerce di pagarlo dopo. Quindi se vuoi comprarti un tapis roulant, un corso di formazione o un capo d’abbigliamento su un e-commerce che ha integrato il nostro sistema di pagamento, puoi scegliere Soisy in fase di checkout e pagarlo dopo a rate, di fatto chiedendo un prestito.

E la seconda cosa che fate?

Permettiamo ad investitori di fare investimenti online che vanno a finanziare questi prestiti in modo da guadagnare un rendimento. Noi quindi non agiamo da banca, ma da piattaforma tecnologica, mentre il ruolo della banca lo fanno gli investitori nostri clienti, in gran parte privati. Infatti questo modello di business è noto come prestito tra privati.

Concretamente che vantaggi dà a un investitore investire nei prestiti tra privati di Soisy e cosa cambia per lui con questo modello?

Cambia il fatto che può “fare la banca” e quindi guadagna lui i tassi di interesse che applicano le banche. Ovvero dal 4 al 9%, a seconda dei rischi che vuole assumersi e che dipendono essenzialmente se vuole investire con Garanzia o meno: con Garanzia i rendimenti sono bloccati al 4%, senza possono salire fino al 9%. E, in questo secondo caso, la variabilità crescente fino al 9% dipende dal livello di rating e credit score che riscontriamo nei credit bureau, che interroghiamo esattamente come fanno le banche.

Ci spieghi meglio le differenze tra investire con Garanzia e senza e chi sono gli investitori che scelgono l’una e l’altra opzione?

Soisy offre opportunità a diverse categorie di investitori: è adatta tanto a quelli meno propensi al rischio e che decidono di “accontentarsi” del 4% - non amo le virgolette ma qui sono d’obbligo visto che, in tempi di conti deposito sotto l’1%, ” 4%” e “accontentarsi” in una stessa frase sembrano un ossimoro; ma è interessante anche per investitori che vogliono spuntare tassi di interesse più alti.

I primi in fase di investimento selezionano la cosiddetta Garanzia di Rendimento, che interviene se uno dei prestiti nel portafoglio dell’investitore non paga. In questo caso però il rendimento si riduce al 4%, perché questo sistema di protezione ha un costo. Ogni investitore che investe con Garanzia di Rendimento, in pratica, non seleziona i rating delle persone che finanzia e potrà essere abbinato indistintamente a tutti i rating e richieste che entrano in piattaforma; rinuncia così a un parte del suo rendimento e alimenta un salvadanaio che viene usato se uno dei prestiti coperti da questa Garanzia non paga. È un cuscinetto, una sorta di cassa di mutuo soccorso e un modo per abbattere i rischi, che ovviamente dà un rendimento inferiore ma comunque al di sopra del mercato.

Chi è interessato a tassi di interesse più alti, invece, seleziona manualmente (non lo fa l’algoritmo per lui) i rating delle persone da finanziare, e in questo caso la perdita ricade sull’investitore; ma il nostro lavoro è proprio la gestione del rischio: per diminuire questo rischio diversifichiamo ogni investimento e gli facciamo finanziare fino ad 80 prestiti diversi di un certo rating in caso di investimenti senza Garanzia, in modo che le eventuali perdite impattino solo su una porzione limitata dell’investimento.

E la cosa più interessante è che nello stesso portafoglio Soisy si può investire qualcosa con Garanzia e creare altri investimenti senza, una stessa persona può essere cauta su una porzione magari più ampia di portafoglio e provare a spuntare tassi più alti su altri investimenti, così da diversificare all'interno di Soisy e portarsi a casa tassi di interesse mediamente del 6-7%.

Ok, veniamo alle cose pratiche: ogni quanto vengono pagati gli interessi da chi ottiene un finanziamento su un e-commerce che ha adottato il vostro sistema di pagamento rateale?

Chi acquista a rate su e-commerce ripaga i prodotti mensilmente, quindi ogni mese, a ogni scadenza della rata, si riceve un pagamento, e questo è un grande vantaggio per l’investitore che non deve immobilizzare capitale per 5 o 10 anni come avviene con i conti deposito o i libretti classici. Vista la diversificazione che applichiamo noi e i continui reinvestimenti, i prestiti nel portafoglio di un investitore sono tantissimi, questo significa che riceve pagamenti quasi ogni giorno, e può portarli via o reinvestirli.

E può anche liquidare l’investimento, se volesse?

Certo: ogni investitore può vendere i suoi prestiti ad altri investitori, di solito la cosa avviene nel giro di 24 ore. E qui abbiamo un altro dei vantaggi per l’investitore: se avesse bisogno di liquidità o volesse annullare l’investimento per qualsiasi motivo, abbiamo un mercato secondario dove poter vendere un investimento in qualsiasi momento, senza penali o costi.

Chi sono gli investitori che hanno scelto questa forma di investimento e perché, secondo te, investono con Soisy?

Sono persone che preferiscono un certo grado di autonomia nella gestione degli investimenti, spesso stanche dalla poca trasparenza degli investimenti tradizionali e aperte alle novità, anche in tema di investimenti alternativi. Da un punto di vista demografico l’investitore tipo ha tra i 30 e i 50 anni, vive in un’area urbana, ha un buon livello di istruzione. E scelgono Soisy perchè è semplice e per diversificare, perché è un investimento che segue logiche diverse da quelle dei mercati finanziari, decorrelato e decisamente meno rischioso di mercati azionari o meno complicato dei mercati obbligazionari o degli investimenti in ETF.

In tutto quanti prestiti hanno finanziato questi investitori, qual è la cifra media prestata da un investitore e per chi investe senza Garanzia, quanti sono poi i prestiti che non pagano?

Abbiamo chiuso l’anno avendo finanziato oltre 30mila prestiti, circa 25 milioni di euro; in media ogni investitore investe circa 5.000 euro, ma si va dal piccolissimo investitore che ne investe 500 al grande prestatore che presta centinaia di migliaia di euro sulla nostra piattaforma. In ogni caso abbiamo eliminato ogni possibile barriera d’ingresso: si possono finanziare persone che fanno acquisti su e-commerce investendo a partire da 10€, quindi non servono chissà quali somme per testare la piattaforma e i suoi rendimenti e funzionamento. Per quanto riguarda i prestiti che non pagano, è un numero che impatta solo per chi investe senza Garanzia: in questo momento osserviamo perdite di circa il 2-3 per cento all’anno, da tenere a mente che impattano appunto per circa 2-3 ottantesismi del portafoglio non coperto da Garanzia.

Il 2-3% mi sembra poco: non sarà perché siete partiti da poco?

Tutt’altro, siamo partiti nel 2017 e abbiamo già finanziato oltre 30.000 prestiti, di cui 10.000 hanno finito di pagare le rate. É una base statistica sufficientemente ampia per non creare sorprese e sì, nettamente più bassa degli NPL di banche e finanziarie.

E i costi, invece?

Giusto, è sempre importante per un investitore tenere d’occhio i costi perchè anche questi incidono sui rendimenti. Soisy trattiene il 10% dei rendimenti percepiti come propria commissione, lasciando agli investitori il 90% del guadagno. E basta, non ci sono altri costi nascosti, asterischi, scritte in piccolo, o imposte di bollo. Vanno poi pagate le tasse, come su tutti gli investimenti: nel caso dei prestiti tra privati si applica una tassazione del 26% e noi facciamo da sostituto d’imposta, quindi l’investitore non si deve preoccupare di nulla e va direttamente in dichiarazione. Ma se avete altri dubbi o curiosità vi consiglio di chiedere direttamente ad altri investitori: su questa chat Telegram pubblica è possibile confrontarsi con altri investitori e fare domande sul funzionamento della piattaforma.