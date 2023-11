Sole 24 Ore, la pubblicità manda giù i ricavi: in nove mesi in calo a 148,9mln

Sole 24 Ore, il bilancio dei primi nove mesi

Il Sole 24 Ore archivia i primi nove mesi del 2023 con un risultato netto positivo per 5 milioni di euro (risultato netto adjusted positivo per 1,2 milioni), in miglioramento di 4,2 milioni di euro rispetto a 0,9 milioni di settembre 2022. I ricavi consolidati ammontano a 148,9 milioni di euro, rispetto a 149,9 milioni di euro del pari periodo del 2022 registrando una leggera flessione (-0,7%), per l’effetto combinato dei minori ricavi pubblicitari (-3,9%) ed editoriali (-1,2%), in buona parte compensati dalla crescita degli altri ricavi (+13,9%).

Il margine operativo lordo (Ebitda) dei primi nove mesi del 2023 è positivo per 18,9 milioni di euro, in aumento di 1,8 milioni di euro (+10,7%) rispetto all’Ebitda positivo per 17,1 milioni di euro di settembre 2022. In crescita anche l’incidenza dell’Ebitda sui ricavi dall’11,4% di settembre 2022 al 12,7% di settembre 2023. La variazione dell’Ebitda è principalmente riconducibile a maggiori proventi operativi per 0,8 milioni di euro con costi complessivamente in diminuzione di 2,1 milioni di euro.

Al netto di proventi non ricorrenti l’Ebitda è positivo per 16,2 milioni di euro, in crescita di 1,7 milioni di euro rispetto al valore positivo per 14,5 milioni di euro del pari periodo del 2022, con un’incidenza percentuale sui ricavi in crescita dal 9,7% al 10,9%. Il risultato operativo (Ebit) dei primi nove mesi del 2023 è positivo per 8,8 milioni di euro in aumento di 4,0 milioni di euro (+82,8%) rispetto all’Ebit positivo per 4,8 milioni di euro del 2022. Al netto di proventi non ricorrenti, l’Ebit è positivo per 5 milioni di euro, in miglioramento di 2,7 milioni di euro (+119,3%) rispetto al valore positivo per 2,3 milioni di euro del 2022.

Il risultato ante imposte è positivo per 5,6 milioni di euro e si confronta con un risultato positivo per 2,0 milioni di euro al 30 settembre 2022, dopo oneri finanziari netti per 3,3 milioni di euro (-2,9 milioni di euro del 2022). Il risultato netto è positivo per 5 milioni di euro, in miglioramento di 4,2 milioni di euro rispetto al risultato positivo per 0,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022.

Al netto di proventi non ricorrenti, il risultato netto è positivo per 1,2 milioni di euro, in miglioramento di 2,9 milioni di euro rispetto al risultato negativo pari a 1,7 milioni di euro del pari periodo 2022. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023, negativa per 25,6 milioni di euro, migliora di 18,2 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2022, che risultava negativo per 43,8 milioni di euro.