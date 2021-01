Sorgenia: lanciato il nuovo sito web, perfetta sintesi dei valori dell'azienda

Sorgenia lancia il nuovo sito web: customer experience personalizzata e tecnologia al servizio delle persone

Sorgenia è online con il nuovo sito web www.sorgenia.it: perfetta sintesi dei valori dell'azienda, rappresenta l'elemento chiave di un posizionamento che fa dei canali digitali la leva strategica per l'acquisizione di nuovi clienti. Aspetto distintivo, che lo differenzia da quelli dei competitor, è la capacità di far coesistere in un unico luogo l'anima istituzionale e quella commerciale della società, per consentire a clienti e prospect di avere una visione univoca di Sorgenia.

“Nell'importante fase di transizione energetica che stiamo vivendo - ha commentato Paolo Rohr, Digital Director di Sorgenia -, abbiamo sentito l'esigenza di realizzare un nuovo sito che fosse in grado di rispondere sempre più alle necessità dei nostri clienti, grazie a una user experience estremamente personalizzata. Un luogo virtuale capace di raccontare non solo i prodotti ma anche il nostro impegno in termini di innovazione e sostenibilità, così come lo sforzo continuo per rendere l'energia sempre più condivisa”.

Durante l'esperienza di navigazione, la raccolta delle preferenze e delle interazioni del cliente avviene in modo fluido, così da conoscere sempre meglio i suoi interessi e arrivare all'organizzazione personalizzata dei contenuti per rispondere alle sue specifiche esigenze: dal lancio di una nuova offerta all'Energy Digital Lab per controllare e migliorare i consumi, fino alla presentazione di contenuti editoriali e guide pratiche. Ampio spazio viene dato all'engagement: ne è un esempio il test del carbon footprint che - attraverso semplici domande su stile di vita, mobilità e modo di vivere la casa – permette di conoscere il proprio impatto ambientale espresso in CO2 e ricevere suggerimenti personalizzati per migliorarlo. Il sito non ha una sezione dedicata in maniera specifica alla sostenibilità, perché il tema guida tutte le azioni dell'azienda e ne permea l'essenza.

L'interfaccia grafica mantiene e valorizza gli elementi specifici del brand Sorgenia, facendoli evolvere in un sistema fluido e dinamico, per esempio attraverso shape desunte dal logo aziendale che fungono da texture e da raccordo fra le immagini. Distintiva anche l'iconografia che accosta a scatti fotografici proprietari immagini selezionate per valorizzare la componente umana, inserita in un contesto naturale. Ogni elemento è stato studiato per illustrare la visione di Sorgenia che, attraverso le tecnologie digitali, mette al centro le persone e le connette per rendere l'energia più libera, personale, sostenibile e condivisa.

Il sito è stato sviluppato da Kettydo+, società di consulenza digitale che ha vinto la gara per la ridefinizione e la gestione dello spazio online

“Ci è stato chiesto di realizzare un progetto ambizioso: raccontare in modo efficace ed esaustivo Sorgenia - ha spiegato Federico Rocco, Partner di Kettydo+ - che, oltre a essere una digital energy company, è un'azienda fortemente impegnata sul fronte della sostenibilità. Nella fase di definizione strategica ci siamo avvalsi di metodologie di design thinking per fare emergere il suo impegno nei confronti dei clienti. La fase di realizzazione ha privilegiato la scelta di innovative applicazioni tecnologiche per una personalizzazione graduale e naturale dei contenuti in ottica data-driven”.