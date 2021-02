Sospensione pensioni a marzo in arrivo: chi rischia e cosa fare. Rumor bomba

Sospensione pensioni a marzo in arrivo: chi rischia e cosa fare. Rumor

Alcune pensioni a marzo potrebbero essere oggetto di sospensione. Ecco quello che c'è da sapere e che cosa bisogna fare entro l'1 marzo 2021.

Pensioni a marzo: possibile sospensione

Possibile sospensione delle pensioni a marzo: a rischio tutti coloro che non rispettano un adempimento. Questo è il rumor bomba emerso di recente sul tema. Ecco chi rischia, perchè e cosa si deve fare.

Sospensione pensioni a marzo e dichiarazione dei redditi entro il 1° marzo 2021

Alcune pensioni potrebbero essere oggetto di sospensione a marzo. Per alcuni pensionati potrebbe dunque essere sospeso l'assegno il prossimo mese. A rischiare è chi non adempie alla dichiarazione dei redditi entro il 1° marzo 2021. Chi non presenta il tradizionale modello RED entro la scadenza prevista può dunque incorrere nella sospensione della pensione.

Pensioni e modello RED

Il modello RED, noto anche come dichiarazione dei redditi dei pensionati, deve essere presentato dai titolari di pensione che ricevono prestazioni collegate al reddito, come ricorda money.it. L'Inps verifica se chi riceve la pensione ha diritto alla prestazione, controllando anche i requisiti reddituali.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione per alcune pensioni è fissata il 1° marzo 2021.

Pensioni news: chi rischia la sospensione a marzo

A rischiare una sospensione dell'assegno pensionistico sono solo alcune categorie. Ecco chi deve effettuare la presentazione della dichiarazione per evitare il rischio di sospensione della pensione?

Chi prende pensioni collegate ad agevolazioni quali, per fare alcuni esempi, pensioni di reversibilità, assegni al nucleo familiare, maggiorazione sociale, quattordicesima.

I titolari di prestazioni assistenziali come pensioni di invalidità o assegno sociale.

Il modello RED spetta a:

chi presenta il 730 o il modello REDDITI PF e possiede altri redditi;

chi è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;

chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pensioni, chi non rischia la sospensione a marzo

La sospensione delle pensioni a marzo non riguarda coloro che presentano il 730 o REDDITI PF e non possiedono redditi rilevanti ai fini della prestazione, come riporta ancora money.it.

Per maggiori informazioni e per ottemperare all’obbligo di verifica imposto da INPS è possibile rivolgersi ad un CAF o ad un patronato. Il modulo del modello RED è disponibile online.