Piazza Affari maglia nera e spread su dopo le minacce di Moody's all'Italia

Borsa debole e spread in rialzo dopo l'attacco di Moody's ai Btp Italia

Apertura in rosso per le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib avvia gli scambi a 26.898 punti, in calo dell'1,30%, così come Francoforte che cede lo 0,91%. Perdite anche per Londra, che arretra dello 0,54% e per Parigi, che lascia sul parterre lo 0,86%.

Avvio in rialzo per lo spread BTp/Bund che sconta nelle prime battute una piccola correzione rispetto al Bund pur in un contesto di rinnovati acquisti di ieri sui bond dell'Eurozona legati ai nuovi timori sul settore bancario.

In avvio, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 191 punti base, in aumento di due punti rispetto ai 189 del riferimento di ieri. In leggero calo si segnala il rendimento del BTp decennale benchmark che vale in avvio il 4,25% dal 4,26% del closing di ieri.