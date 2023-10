Spread oltre quota 200, rendimento del Btp al 4,91%. Piazza Affari positiva

Lo spread sale oltre quota 200

Non si ferma la tensione sui titoli di stato italiani. Lo spread, il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi, è salito sopra quota 200, dopo che già nella giornata di ieri aveva superato quella soglia salvo poi ripiegare a 198. La sensazione è che i mercati continuino a diffidare delle mosse del governo. Secondo alcune ricostruzioni, lo “statalismo di destra” messo in atto con la tassa sugli extra-profitti ha convinto i poteri finanziari che la premier e il suo esecutivo non sono esattamente benevoli con il mondo delle borse.

Non solo: fonti accreditate riferiscono ad Affaritaliani.it che la luna di miele tra il governo e i mercati è definitivamente tramontata quando ci si è accorti che l’orientamento della premier era di essere “turbo-atlantista” in materia di politica estera, ma con visioni più conservatrici sulle altre tematiche. Intanto, Piazza Affari apre in positivo a +0,2%. Ma i riflettori rimangono puntati sullo spread: un ulteriore incremento del differenziale potrebbe ulteriormente sterilizzare la Legge di Bilancio.

Le Borse europee aprono in cauto rialzo sulla scia dell'aspettativa che la Fed, dopo mesi di aggressiva lotta all'inflazione, abbia finito di aumentare i tassi di interesse. Occhi puntati oggi sui dati del mercato del lavoro statunitense: la previsione è che a settembre l'economia Usa ha creato 170.000 nuovi posti di lavoro, in calo rispetto ai 187.000 di agosto.

L'indice Cac 40 di Parigi sale dello 0,26% a 7.016,24 punti, il Dax 30 di Francoforte avanza dello 0,30% a 15.111,75 punti e l'Ftse 100 di Londra registra un progresso dello 0,35% a 7.477,92 punti. A Piazza Affari l'Ftse Mib guadagna nei primi scambi lo 0,29%.