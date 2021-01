Stellantis, Elkann: “Punto di partenza, non arrivo. Investiremo nell'editoria"

Stellantis, Elkann: “La nascita del Gruppo è un punto di partenza, non di arrivo”

In un’intervista pubblicata sul Figaro, John Elkann sulla fusione Fca-Psa che ha portato alla nascita del nuovo Gruppo Stellantis: “Questo momento non lo considero un punto di arrivo, ma di partenza. Possiamo affrontare con entusiasmo il prossimo decennio, durante il quale il mondo dell'automobile conoscerà delle trasformazioni profonde forse come quelle che ci sono state alla fine del XIX secolo, con l'invenzione del motore e dell'automobile". Sulla sfida che attende il Gruppo, con i suoi 14 marchi, Elkann osserva: "questa dimensione è un punto di forza, non di debolezza. Psa è riuscita perfettamente a integrare Opel. Idem per Fiat e Chrysler. Sappiamo far convivere, all'interno della stessa famiglia, delle personalità molto diverse".

A proposito della diluizione della quota in Fiat ora Stellantis, Elkann sottolinea: "La diluizione non significa disimpegno: a volte è la condizione perchè l'impresa possa svilupparsi. In Exor non parliamo mai di investimenti, ma di imprese. Quello che è importante è l'impresa, non il nostro peso azionario. Noi ci assumiamo questa scelta di imprenditori".

A chi accusa la famiglia Agnelli di essere più investitori finanziari che non industriali, il presidente di Stellantis afferma: "Semplicemente non è vero. Abbiamo investito in Fiat, nei prodotti e nelle fabbriche. Abbiamo creato tutta la filiera che ha permesso di lanciare la Fiat 500 elettrica. Abbiamo fatto di Jeep un successo mondiale. Abbiamo lanciato dei prodotti super performanti a marchio Alfa Romeo come Giulia e Stelvio. In piena pandemia, abbiamo lanciato la prima Maserati il cui motore è derivato dalla nostra esperienza in Formula 1".

E ancora: "Siamo una famiglia di imprenditori, di cui rappresento la quinta generazione. Il nostro impegno è di costruire grandi imprese. La mia generazione, quando ha preso i comandi nel 2005, -ha fatto la scelta di continuare ad intraprendere; non seguiamo una logica puramente finanziaria. Poi, la generazione successiva, quella dei miei figli, farà le sue scelte". "Nel corso dell'ultimo decennio - ha sottolineato ancora il presidente di Stellantis - i gruppi automobilistici controllati da famiglie o dai loro fondatori hanno mostrato rendimenti due volte migliori degli altri (280% rispetto a 120%). E questo, escludendo dal campione i casi particolari di Tesla (settore della tecnologia) e di Ferrari (settore del lussso). Conclusione: le famiglie danno una performance migliore".

Stellantis, Elkann: "Investiremo ancora nell'editoria"

Nell’intervista al Figaro John Elkann parlando del suo ruolo di editore afferma: "Credo al giornalismo scritto, un universo in piena trasformazione. Gedi è un gruppo che possiede testate forti (La Repubblica, la Stampa), con il 20% del mercato tradizionale e 2/3 del mercato digitale dell'informazione. E' ben posizionato nel fenomeno di consolidamento che interessa i mercati locali”.

“L'Economist - ha aggiunto - fa parte di quelle organizzioni giornalistiche in lingua inglese che hanno accesso a un mercato mondiale e che, sul modello di quello che è riuscito a fare il NYT, hanno la possibilità di svilupparsi molto, trovando lettori disposti a pagare per l'informazione su un numero crescente di piattaforme". "Noi - ha poi concluso Elkann - continueremo ad investire, attraverso acquisizioni mirate e all'interno dello sviluppo di questo modello multi-piattaforma”.