Stellantis in frenata per la crisi dei chip, nel trimestre consegne giù: -27%

Stellantis, nel terzo trimestre ricavi netti per 32,6 miliardi. Le consegne di auto calano di 600mila unità

La crisi di chip e i rincari energetici si fanno sentire sul colosso automobilistico guidato da Carlos Tavares: nel terzo trimestre Stellantis ha registrato ricavi netti per 32,6 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al terzo trimestre 2020 pro-forma con un miglior mix di modelli e prezzi netti positivi più che compensati dai minori volumi.



Le consegne consolidate sono state di un milione e 131 mila unità, in calo del 27% rispetto al terzo trimestre 2020 pro-forma, principalmente per la perdita di circa 600 mila unità, pari a circa il 30% della produzione pianificata del terzo trimestre 2021, dovuta a ordini inevasi di semiconduttori. Al 30 settembre 2021 lo stock di veicoli nuovi è stato di 689 mila unità, incluso quello di proprietà di 148 mila unità.



I recenti lanci di nuovi modelli includono DS 4, Jeep Grand Cherokee L, Opel Mokka e Peugeot 308. A settembre sono state lanciate sul mercato le Grand Wagoneer e Wagoneer e sono state presentate la nuova Jeep Grand Cherokee e la prima Grand Cherokee 4xe elettrificata. Relativamente ai vari segmenti, Stellantis "si è attestata come leader del mercato dei veicoli commerciali in EU30 con una quota del 32,0 per cento", si legge nei dati presentati.



Negli Stati Uniti la quota del mercato dettaglio è cresciuta di 50 punti base rispetto al secondo trimestre 2021, raggiungendo l'11,5 per cento. Mantenuta la leadership di mercato in Sud America, Brasile e Argentina con quote di mercato rispettivamente del 24,4 per cento, 35,6 per cento e 31,0 per cento. Quota di mercato di Maserati in crescita di 40 punti percentuali su base annua al 2,4 per cento. Iniziate le consegne della nuova Maserati MC20.

Per quanto riguarda le partnership strategiche, si segnala l'accelerazione della strategia di elettrificazione con l'annuncio di diverse partnership strategiche per espandere la capacità produttiva delle batterie in Europa e Nord America. Rilevante, inoltre, anche l'accordo definitivo per l'acquisizione di First Investors Financial Services Group, un'importante passo per la creazione di una società di servizi finanziari captive negli Stati Uniti.