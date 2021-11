Stellantis si rafforza negli Usa, completata l'acquisizione di First Investors

Stellantis mette le basi per la crescita di un ramo finanziario: chiusa l'acquisizione di First Investors

Stellantis ha completato l'acquisizione di F1 Holdings Corp, società madre di First Investors Financial Services Group, da un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital, come annunciato il primo settembre 2021. Come specificato in una nota, First Investors, che è stata rinominata Stellantis Financial Services Us Corp, getterà le basi per la crescita di un ramo finanziario controllato da Stellantis con un'offerta di servizi completi.

In particolare, Stellantis Financial Services offrirà ai clienti, ai concessionari e ai partner statunitensi un'intera gamma di opzioni di finanziamento nel breve-medio termine, come prestiti al dettaglio, soluzioni di leasing e finanziamenti alla rete. "Con l'acquisizione di First Investors, svilupperemo rapidamente un braccio finanziario captive negli Stati Uniti, offrendo una gamma completa di prodotti, a beneficio dei nostri clienti, dei nostri concessionari, dei nostri marchi e dei nostri azionisti", ha dichiarato Philippe De Rovira, chief affiliates officer per sales finance, used cars, parts e service e retail network.

"L'acquisizione di First Investors sostiene il piano di crescita dell'attività di Stellantis negli Stati Uniti", ha dichiarato Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, spiegando che "questa è una mossa strategica importante per migliorare ulteriormente la nostra performance finanziaria e creare valore a lungo termine per gli azionisti di Stellantis". "Migliorare la customer experience e' al centro della nostra missione", ha aggiunto Tommy A. Moore Jr, ceo di Stellantis Financial Services Us Corp. "Andando avanti, faremo leva sulla forte attivita' commerciale negli Stati Uniti per fornire finanziamenti a tutta la gamma di clienti, mentre guardiamo a innovative strategie di crescita, compresi i servizi di mobilità, per espandere il nostro portafoglio oltre la tradizionale vendita di veicoli", ha concluso. Viene previsto che l'executive management team, attivo in media da 18 anni nel settore finanziario, continui a ricoprire l'incarico attuale.