Stm amplia l'accordo con Cree per la fornitura di fette in carburo di silicio

L'italo francese dei chip Stmicroelectronics e l'america Cree, attiva su scala globale nella tecnologia del carburo di sicilio attraverso le attività Wolfspeed, hanno annunciato di aver ampliato l'accordo pluriennale a lungo termine esistente per la fornitura in carburo di silicio. In base ai termini dell'intesa, Cree si impegna a fornire a ST fette grezze ed epitassiali da 150 mm in carburo di silicio nel corso dei prossimi anni. Il valore ha superato 800 milioni di dollari.

"Quest'ultimo ampliamento dell'accordo a lungo termine con Cree per la fornitura di fette contribuirà alla flessibilità delle nostre scorte di substrati in carburo di silicio a livello globale. Continuerà a sostenere in misura importante le nostre scorte globali di carburo di silicio, affiancandosi alle altre forniture esterne che ci siamo garantiti e alla capacità interna che stiamo incrementando", ha commentato Jean-Marc Chery, presidente e ceo di STMicroelectronics, aggiungendo che "l'accordo aiuterà a soddisfare gli elevati volumi richiesti dalle nostre attività manifatturiere di prodotto nei prossimi anni, che prevedono un numero esteso di programmi in grandi volumi o in fase di crescita per clienti nel settore di mercato automotive e in quello industrial".