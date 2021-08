Tassa Shengen sulla sicurezza, sette euro per entrare in Europa

Entro la fine del 2022 i cittadini extracomunitari che arriveranno nell'area Shengen dovranno pagare sette euro. L'Unione europea, secondo quanto fa sapere la rivista Bloomberg, ha infatti approvato un piano per addebitare il costo dei controlli per la sicurezza e la salute dei viaggiatori stranieri che arrivano da Paesi fuori Ue, come Regno Unito e Stati Uniti.

Un sistema europeo di autorizzazione ai viaggi e alle informazioni non così nuovo: già nel 2016 la Commissione europea aveva proposto una tassa, prima del caso Brexit, dell'uscita del Regno Unito dall'Europa. Ora, a distanza di diversi anni, sulla scia anche della pandemia, assume sempre più rivelanza un impianto di controllo e di tutela interna.

Le modalità dovrebbero poi essere semplici e celeri: l'Europa, riferisce Bloomberg, ha affermato che la compilazione del "modulo di screening online dovrebbe richiedere solo diversi minuti". Inoltre, le nuove regole non costituiranno "un nuovo requisito per il visto". L'autorizzazione di viaggio sarà valida per tre anni.