Tenaris, terzo trimestre sopra le attese: utile a 326 mln, ricavi a +73%

La multinazionale con sede a Dalmine (Bergamo), Tenaris, produttrice e fornitrici mondiale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, chiude il terzo trimestre con un utile e fatturato in netto rialzo, superando le previsioni degli analisti. A pagare le vendite in Nord America e nonostante quelle in Europa siano impattate da fattori stagionali e quelle in Medio Oriente dalla riduzione delle scorte.

Nei tre mesi il gruppo ha riportato un utile netto di 326 milioni di dollari, 0,28 dollari per azione, contro il rosso da 36 milioni, -0,03 dollari, dello stesso periodo dell'anno scorso: l'utile attribuibile agli azionisti è stato di 330 milioni, contro il rosso di 33 milioni dell'anno scorso. I ricavi sono balzati del 73% a 1,754 miliardi, in crescita del 15% rispetto al secondo trimestre.

Le stime del consensus erano per un utile netto di 193 milioni con ricavi per 1,662 miliardi. L'utile operativo è stato di 231 milioni (da una perdita per 70 milioni nello stesso periodo del 2020), l'Ebitda è cresciuto del 254% a 379 milioni e il margine Ebitda è passato dal 10,6% al 21,6%, in scia all'aumento dei prezzi medi di vendita.

Mentre il rialzo dei costi del venduto è stato contenuto grazie a una migliore performance industriale e a un migliore assorbimento dei costi fissi, nonostante la crescita dei costi delle materie prime e dell'energia. Le spese in conto capitale sono state pari a 74 milioni e il flusso di cassa è stato negativo per 21 milioni, mentre la posizione di cassa netta era di 830 milioni (da 854 milioni a giugno).

Nei primi nove mesi dell'anno l'utile è stato di 717 milioni di dollari, contro perdite per 752 milioni dello stesso periodo del 2020, con ricavi in aumento dell'11% a 4,464 miliardi. L'utile operativo è stato di 434 milioni (da perdite per 670 milioni) e l'Ebitda è salito del 97% a 877 milioni.

Il consiglio di amministrazione di Tenaris ha approvato il pagamento di un acconto sul dividendo per 0,13 dollari per azione (0,26 dollari per Ads), per un totale di circa 153 milioni. Il pagamento avverrà il 24 novembre, con data di stacco il 22 novembre.