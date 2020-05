Terna, chiude il 2019 in crescita: dividendo di 24,95 cent di euro per azione

Terna approva il bilancio d'esercizio 2019, delibera il dividendo di 24,95 centesimi di euro per azione per l’intero esercizio 2019 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022

Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Catia Bastioli, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2019 illustrato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris. Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e il “Rapporto di Sostenibilità 2019 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”, documento, quest’ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 (il “D. Lgs. 254/2016”).

In considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 68% circa del capitale sociale.

Durante la riunione è intervenuto cos' l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris: “Dò il benvenuto al rappresentante unico designato dagli azionisti a partecipare a questa assemblea, l’ultima del mio mandato come Amministratore Delegato.

Mi preme innanzitutto sottolineare che è stato per me un onore guidare Terna in questi tre anni. Un triennio caratterizzato da una trasformazione epocale del settore energetico in Italia, in Europa e nel mondo, verso la completa decarbonizzazione e il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili. In questo contesto, Terna esercita un ruolo centrale come abilitatore della transizione energetica in atto. Terna ha, infatti, continuato ad investire per assicurare una rete elettrica sempre più moderna, efficiente, flessibile e sostenibile, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento in condizioni di qualità ed efficienza ottimale per famiglie e imprese.

Nel triennio, sono entrati in esercizio progetti importanti. Solo a titolo di esempio vorrei menzionare l'interconnessione Italia-Montenegro, che svolge un ruolo strategico per l'integrazione delle fonti rinnovabili e che, collegando i Balcani alla penisola italiana, consente al nostro Paese di rafforzare il suo ruolo di hub energetico in Europa e nel Mediterraneo. Nello specifico, Terna ha rafforzato l’impegno di digitalizzazione delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l’installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica anche di tipo predittivo a beneficio della sicurezza della rete e del territorio. Il recente accordo con il Politecnico di Bari per lo sviluppo di un Innovation Hub, il quarto sul territorio italiano dopo quelli già operativi a Torino, Milano e Napoli, ha confermato inoltre l’impegno di Terna a realizzare laboratori di idee innovativi a servizio della rete elettrica, grazie al lavoro sinergico tra università, centri di ricerca, startup e imprese.

Al fine di garantire la piena sostenibilità di ogni nuovo progetto, in questi anni, abbiamo siglato rilevanti accordi e protocolli con le istituzioni locali e abbiamo stabilito un nuovo modello di coinvolgimento degli stakeholder, volto a promuovere un dialogo diretto e continuo con le comunità locali, spiegando i progetti e cercando soluzioni condivise. La cosiddetta "progettazione partecipata", volta ad interfacciarsi con le comunità locali e i cittadini in ogni fase della pianificazione e realizzazione del progetto.

A tal fine, nel triennio abbiamo organizzato più di 1.000 incontri con le istituzioni e le comunità locali, di cui circa 470 solo nel 2019, il doppio rispetto al 2016.

Vorrei concludere affermando che questi rappresentano solo alcuni dei risultati e degli obiettivi che mi rendono orgoglioso del lavoro svolto insieme atutte le persone di Terna.

Consentitemi quindi di ringraziare di cuore il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione uscente ed in particolare la Presidente Catia Bastioli che, nei 6 anni del suo impegno nel Gruppo, ha marcatamente contribuito all’affermarsi dei principi di sostenibilità, divenuti nel tempo uno dei pilastri rilevanti del Piano Strategico. Ringrazio inoltre le colleghe ed i colleghi di Terna che, con tanto entusiasmo e tanta passione, mi hanno supportato in questo percorso triennale.

Auguro infine al nuovo Consiglio di Amministrazione, al nuovo Management e a tutta la grande squadra Terna un buon lavoro e un futuro ricco di successi".

APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l’intero esercizio 2019 pari a 24,95 centesimi di euro per azione (in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 16,53 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 8,42 centesimi di euro già posto in pagamento dal 20 novembre 2019. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2020 e con “data stacco” coincidente con il 22 giugno 2020 della cedola n. 32 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. “TUF”: 23 giugno 2020).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2020-2022

L’Assemblea ha altresì provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, che sarà composto da tredici Amministratori eletti nelle persone dei Signori: Valentina Bosetti; Stefano Antonio Donnarumma; Alessandra Faella; Yunpeng He; Valentina Canalini; Ernesto Carbone; Giuseppe Ferri; Antonella Baldino; Fabio Corsico (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A.), Marco Giorgino; Gabriella Porcelli; Paola Giannotti; Jean-Michel Aubertin (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali).

Valentina Bosetti, Alessandra Faella, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Fabio Corsico, Marco Giorgino, Gabriella Porcelli, Paola Giannotti, Jean-Michel Aubertin hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori dal Testo Unico della Finanza e dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui TERNA ha aderito. Valentina Canalini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori dal Testo Unico della Finanza e dallo Statuto TERNA S.p.A.

L’Assemblea ha quindi eletto Valentina Bosetti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il genere femminile rappresentato all’interno del Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la normativa vigente. Il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri Consiglieri del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di euro 50.000 annui lordi e di euro 35.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNO 2020-2022

L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge, Vincenzo Simone e Raffaella Fantini, tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., e Mario Matteo Busso che, tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, ha conseguentemente assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci supplenti sono stati nominati Barbara Zanardi (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), nonché Massimiliano Ghizzi e Maria Assunta Damiano (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Reti S.p.A.).

Tutti i candidati hanno dichiarato di essere iscritti nel registro dei revisori legali che di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 55.000 euro annui lordi e di 45.000 euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute. Il genere femminile rappresentato all’interno del Collegio Sindacale risulta in linea con la normativa vigente. Le liste di provenienza ed i profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sono reperibili sul sito internet della Società (www.terna.it)

APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2020-2023

L’Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Società e denominato “Performance Share 2020-2023”, nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo pubblicato secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 17 aprile 2020.

APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 1,77 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,09% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni di euro, fermo restando che le azioni Terna di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potranno in ogni caso superare il 10% del capitale sociale della Società o l’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente e che gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

L’acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. L’Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L’Assemblea ha approvato, con percentuale di oltre il 92% dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123 ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di TERNA S.p.A. che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

L’Assemblea ha, altresì, deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di TERNA S.p.A. che rappresenta i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 2019 o ad esso relativi.

APPROVATA LA MODIFICA STATUTARIA IN MATERIA DI QUOTE DI GENERE

L’Assemblea, infine, in sede straordinaria ha approvato la modifica statutaria volta all’eliminazione dell’art. 31 dello Statuto sociale, recante alcune disposizioni transitorie relative alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.